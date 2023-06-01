Спецпроект
Выигрывал ли Кубок Стэнли Панарин? А Буре и Ягр?
Знаете тех, кто добрался до главного трофея НХЛ?
Проверим, как хорошо вы знаете индивидуальные достижения хоккеистов.
Вопрос предельно простой – выигрывала ли звезда хоккея Кубок Стэнли? Удачи!
Всё враньё, никаких бонусов не дают.
На вопрос в службу поддержки, как так, ответили: по правилам хотим даём бонусы, хотим не даём, вот решили не давать -) В блоге Бетсити на Спортсе наши рекламщики вас обманули -)
Условия для получения бонусов все были выполнены, это признали в службе поддержки.
В этом блоге попытались было предположить, что я нарушитель каких-то правил. Но быстро замолчали.
Я никакой не охотник за бонусами. Закинул депозит в 30000, недели три играл топовый еврофутбол. Слился. Потом ещё закидывался. Тоже слился -)
И так уйма претензий как к сайту, так и тем более приложениям, которые не идут ни в какое сравнение с конкурентами, а сейчас вообще катитесь в пропасть.
как у Перри тоже, а потом за супер карьеру пусто
Вы – как Малкин и Кросби. Знаете про плей-офф все