БЕТСИТИ
Блог
Спецпроект

Выигрывал ли Кубок Стэнли Панарин? А Буре и Ягр?

Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Павел Буре Павел Буре
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
НХЛ НХЛ
Сидни Кросби Сидни Кросби
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Яромир Ягр Яромир Ягр
Хоккей Хоккей

Знаете тех, кто добрался до главного трофея НХЛ?

Проверим, как хорошо вы знаете индивидуальные достижения хоккеистов.

Вопрос предельно простой – выигрывала ли звезда хоккея Кубок Стэнли? Удачи!

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
Слишком легко и очевидно.
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
privet100
10 из 10, легко.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двестик Двестик
Зарегался с такого же конкурса в Бетсити.
Всё враньё, никаких бонусов не дают.
На вопрос в службу поддержки, как так, ответили: по правилам хотим даём бонусы, хотим не даём, вот решили не давать -) В блоге Бетсити на Спортсе наши рекламщики вас обманули -)

Условия для получения бонусов все были выполнены, это признали в службе поддержки.
В этом блоге попытались было предположить, что я нарушитель каких-то правил. Но быстро замолчали.
Я никакой не охотник за бонусами. Закинул депозит в 30000, недели три играл топовый еврофутбол. Слился. Потом ещё закидывался. Тоже слился -)
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Ответ akuna
Комментарий скрыт
а в каком статусе был? у него больше очка за игру в плей-офф во втором походе за чашкой.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
9/10. Ошибся на Ягре. Стыдно)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MarcoNico
Про Сединов плакат был "2 GIRLS, NO CUP"
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Siriusblack
Могли бы чуть посложнее
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AndreyBSC
Такое ощущение, что sports после удаления приложения из эпстора разогнал всех программистов и оставил только рекламщиков.
И так уйма претензий как к сайту, так и тем более приложениям, которые не идут ни в какое сравнение с конкурентами, а сейчас вообще катитесь в пропасть.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF
Ответ Egorushka56
9/10. Ошибся на Ягре. Стыдно)
притом у Ягра это был один из первых сезонов)
как у Перри тоже, а потом за супер карьеру пусто
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
couture39
10/10, ни одного сложного вопроса
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Алексеев
Ошибся только про Хару 9/10
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. J 24
Ответ akuna
Комментарий скрыт
в статусе до куче здесь ты, а Ягр после Лемье был лидером уже тогда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сивуч
Надо было затронуть больше 90-х годов и задействовать больше игроков. А так - наилегчайший опросник.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Павлов
Ответ privet100
10 из 10, легко.
Я на Сединах завалился😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Продолжите с хоккеистами из 90 и 80
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Очень легко. Если знаешь, то все просто
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mikhuil
8/ 10

Вы – как Малкин и Кросби. Знаете про плей-офф все
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРХАТ
Очень просто, даже не получилось напрячься)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
Ответ AF
притом у Ягра это был один из первых сезонов) как у Перри тоже, а потом за супер карьеру пусто
А у кого из них финалов было больше? Наверно, у Перри..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Гаврош
Проще пареной репы!По сложнее на спортсе придумать не могут!?Походу нормальных экспертов не осталось.Зато про политику жопы и сиськи всё знают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
q2psvp4nc7
Гончара с Марковым перепутал🙈🙈🙈
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
10/10, несложный тест.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valery McCane
слишком легко.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valery McCane
Ответ Siriusblack
Могли бы чуть посложнее
например игроков из 80х даже и всё))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SCHENN
Легкотище
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий