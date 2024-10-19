Палмер попробует заморозить «Ливерпуль», Мбаппе сыграет на фоне скандала, у «Ромы» возможна новая отставка

Клубный футбол бодро возвращается – в выходные несколько громких афиш. Продолжаем делать прогнозы на топовые европейские встречи.

За всеми успехами (и не только!) команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале .

Поехали.

«Сельта» – «Реал» Мадрид

Все тревожнее за команду Карло Анчелотти. Международная пауза принесла угрозу, откуда не ждали – Килиан Мбаппе влип в скандальную историю. Негативный шлейф может сказаться и на игре, но пока именно футбольной стороне бомбардира официально ничего не угрожает – Мбаппе ожидается в стартовом составе.

«Сельта» – недооцененный середняк Ла Лиги в отличной форме. В составе очень много знакомых имен: экс-защитник «Челси» Маркос Алонсо, бывший игрок «Рубина» Карл Старфельт, опытный вратарь Висенте Гуаита. А вот легенда Яго Аспас не сыграет – дисквалификация. Это существенный удар по атакующему потенциалу.

У «Реала» снова не будет Тибо Куртуа, в защите Дани Карвахаля подменит Лукас Васкес. Сомнительно, что команды полетят в атаку. В трех очных матчах подряд соперники не обмениваются голами. Можно ожидать продолжения серии – 2.09 на подобный исход .

«Ливерпуль» – «Челси»

«Ливерпуль» не заметил ухода Юргена Клоппа – стал только лучше: девять побед в десяти матчах сезона. Красные на удивление еще и поработали над обороной: два гола ни от кого не пропускали, в последних пяти матчах выиграли с разницей 13:2.

«Челси» неожиданно укрепился в статусе четвертого претендента на титул в АПЛ. До «Ливерпуля» сейчас всего-то четыре балла в таблице. Парни Энцо Марески, несмотря на негативные прогнозы, отвечают делом: пять побед в шести матчах, разница мячей 17:5 на этой дистанции и волшебный Коул Палмер.

Англичанин в очень горячей форме. Разве это не повод рассмотреть на него индивидуальное пари? Гол Палмера в ворота «Ливерпуля» – 3.05 .

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«Рома» – «Интер»

В Италии циркулируют безумные слухи в отношении римлян. Руководство якобы рассматривает возможную отставку главного тренера Ивана Юрича, чтобы заменить его на… Даниэле Де Росси. «Рома» продолжает спотыкаться и после увольнения местной легенды. Команда выиграла всего лишь два (!) матча из девяти в Серии А.

«Интер» – явный фаворит, но встреча вряд ли получится очень результативной. Юрич – адепт оборонительного футбола, а тут еще и есть вероятность отставки в случае резонансного поражения. У римлян до сих пор нет ни одного матча на тотал больше 3. Сейчас логично выбирать продолжение серии за 1.65 . Четыре гола – маловероятный сценарий.

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

Встречи «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» не сильно радуют результативностью. В 5 последних очных матчах ТБ 2,5 пробивался всего 2 раза. Сейчас же команда Хулена Лопетеги находится в очевидном кризисе: за всю осень молотки одержали лишь одну победу, да и то над «Ипсвичем».

Учитывая эти факторы и то, что атакующая линия шпор только-только возвращается в состав после травм, ожидать сверхрезультативного матча и победы гостей будет крайне трудно. Выбираем победу «Тоттенхэма» или ничью при суммарном ТМ 3,5 с итоговым кэфом 2.09.

«Бавария» – «Штутгарт»

Встречи «Баварии» и «Штутгарта» всегда оборачиваются весельем. Вот статистика 10 крайних матчей: ТБ 2,5 залетал все 10 раз, ставка на «ОЗ-да» – 6 раз. В нынешней форме «Штутгарт» не выглядит командой, способной остаться с нулем в графе голов. Тем более, что команда Венсана Компани в матчах с сильными соперниками не выглядит такой же неуязвимой.

Но кэф на такой исход не самый большой – всего 1.43, поэтому рискнем и поставим на гол Дениза Ундава с кэфом 3.40 . Этой осенью немец хорош. Забил 8 голов, в том числе в ворота «Реала», «Боруссии» и «Гладбаха». Против «Баварии» он пока не отличался: надо исправлять.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani, Gonzalo Arroyo Moreno