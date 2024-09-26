«Краснодар» – «Зенит» и «Локо» – «Спартак»: авторы Спортса ждут много голов!

Топ-тур.

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе восьмой тур. Команду Александра Дорского представляет Илья Васильев, а команду Глеба Чернявского – Валерий Самсонов. Ждем огненных матчей на этой неделе.

Валерий Самсонов: голы от «Спартака» и «Локо», «Зенит» забьет минимум два «Краснодару»

«Локомотив» – «Спартак»: обе команды забьют + тотал меньше 3,5 (3.10)

«Локомотив» выглядит организованнее соперника, но в девяти турах пропустил столько же, сколько «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» вместе взятые – 13 голов. У команды Деяна Станковича тоже не идеальная оборона.

Исход «обе забьют» выглядит крайне убедительно, но не прибыльно (1.57). Поэтому для прогноза возьму более увесистый вариант.

«Краснодар» – «Зенит»: тотал петербуржцев больше 1,5 (2.30)

2,5 месяца назад «Зенит» прибил «Краснодар» в Суперкубке, но перед новым матчем расклад немного выровнялся: чемпион потерял Максима Глушенкова, «быки» дождались важных латиноамериканцев: Лукаса Оласу, Диего Косту и Джона Кордобу.

Обе команды не проигрывали в текущем сезоне РПЛ, а «Зенит» второй год подряд проблемен в матчах с лидерами – но не с «Краснодаром». Дома «быки» проиграли сопернику восемь матчей, четыре раза сыграли вничью, а выиграли только раз: в 2016-м суперголом Торнике Окриашвили.

Чистая победа «Зенита» смотрится привлекательно (2.39), подстраховка с нулевой форой кажется подарком (1.70), но я выберу индивидуальный тотал чемпиона.

Илья Васильев: яркий матч «Зенита», Батраков отметится со «Спартаком»

«Краснодар» – «Зенит»: тотал больше 3,5 (3.40)

«Краснодар» и «Зенит» – две лучшие обороны РПЛ по пропущенным (пять и два гола соответственно). Но все не так однозначно: по статистике обе команды пропускают существенно меньше ожидаемого – все благодаря Станиславу Агкацеву и Евгению Латышонку.

Визуально «Зенит» надежнее сзади, «Краснодар» более уязвим. Сейчас «Краснодар» ожил: стабилизировались состав и ротация, заработали позиционные атаки, матчи с открытыми соперниками дались легче, чем с закрытыми в начале сезона.

Скорее всего, прагматичный «Зенит» сделает сценарий более тягучим, но с учетом взаимных проблем сзади и возможного возвращения Максима Глушенкова игра может получиться результативной – можно попробовать тотал больше 3,5.

«Локомотив» – «Спартак»: гол или ассист Батракова (2.60)

«Локомотив» – «Спартак» – матч с непредсказуемым сценарием, но интересным наложением стилей. Команда Михаила Галактионова прекрасна в контратакующем режиме, Деяна Станковича – предпочитает контроль.

Вопрос лишь в том – кто первый откроет счет, это определит характер игры. Верю в динамичный матч на встречных курсах с очередным результативным действием Алексея Батракова (гол или ассист).

Очные матчи: «Краснодар» не выигрывает у «Зенита», а «Локо» – у «Спартака»

«Зенит» – «Краснодар»: без побед краснодарцев с апреля 2018 года

13 июля. Суперкубок России. «Зенит» – «Краснодар» – 4:2 13 апреля. РПЛ. «Краснодар» – «Зенит» – 1:2 11 ноября 2023-го. РПЛ. «Зенит» – «Краснодар» – 1:1 13 мая 2023-го. РПЛ. «Зенит» – «Краснодар» – 2:2 30 октября 2022-го. РПЛ. «Краснодар» – «Зенит» – 0:1

Интересный факт : в этом сезоне РПЛ в играх с участием «Зенита» и «Краснодара» прогноз «обе команды забьют – нет» зашел 12 раз из 18.

«Локомотив» – «Спартак»: снова будет результативно?

28 апреля. РПЛ. «Спартак» – «Локомотив» – 3:2 5 ноября 2023-го. РПЛ. «Локомотив» – «Спартак» – 1:1 27 февраля 2023-го. Кубок России. «Спартак» – «Локомотив» – 4:2 22 февраля 2023-го. Кубок России. «Локомотив» – «Спартак» – 0:1 12 ноября 2022-го. РПЛ. «Локомотив» – «Спартак» – 1:2

Интересный факт : в тренерской карьере Галактионова 6 матчей против «Спартака» и всего одна победа.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре Павел Тихонов из команды Дорского дал два верных прогноза, а вот Максимилиан Алфимов из команды Чернявского – два неверных (совсем не помог Константин Тюкавин). Благодаря этому команда Дорского уже в плюсе и со значительным отрывом от конкурентов!

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Владимир Астапкович