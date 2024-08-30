«МЮ» проверяет Слота, «Байер» готовит новые 3:2, от «Атлетико» ждем ничью – расклад на выходные

Встречаем третью неделю большого европейского сезона. На прошлых выходных у команды «Ставки на Спортсе» было три попадания из пяти. В большой минус точно не ушли – остались при своих. За всеми успехами (и не только!) команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале .

В этот раз сосредоточимся на европейских матчах – в России гранды между собой не играют.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Первая сочная афиша для Арне Слота. Пока тренер «Ливерпуля» купается в овациях после побед над «Ипсвичем» и «Брентфордом». Очевидно, что в третьем туре соперник сильнее. Для «Манчестер Юнайтед» здесь очень грустная история по коэффициентам – с 2017 года не были фаворитами против «Ливерпуля». Правда, не раз побеждали и в статусе андердога.

Противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в последнее время – это гарантия зрелищности: в десяти матчах (!) из одиннадцати играл верховой тотал, а больше трех голов забивали в восьми встречах.

Сейчас есть логика сыграть от обратного: Слот все же не Клопп – футбол может быть и не таким смелым в первый раз. Коэффициент на тотал меньше 3,5 очень солидный (1.74) .

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«Байер» – «РБ Лейпциг»

Красочный боевик о неуязвимом «Байере» перетек в новый сезон. Команда по классике Хаби Алонсо выдала два остросюжетных противостояния: четыре пропустили, но оба раза победили – так может только Леверкузен. В матче с «Боруссией» в Менхенгладбахе еще и забили фирменный гол на 101-й минуте.

«Лейпциг» в Бундеслиге стартовал очень серо – с минимальным счетом обыграли «Бохум». А вот история противостояний с «Байером» в прошлом сезоне соответствует чудесам: два поражения со счетом 2:3…

Тут точно не стоит идти против тренда. Базовая ставка на обмен голами за 1.50.

«Атлетик» – «Атлетико»

В центральном матче четвертого тура Ла Лиги подопечные Диего Симеоне попробуют продлить беспроигрышную серию в рамках одного из самых сложных выездов сезона – в Бильбао. Правда, «Атлетик» пока точно не пугает. Команда Эрнесто Вальверде с трудом набрала всего четыре очка, а в домашнем матче с «Хетафе» даже уступила по xG.

«Атлетико» – фаворит по линии «Лиги Ставок», но есть очень любопытный тренд на ничьи – их просто нет уже в восьми матчах, хотя команды примерно равны по силам. Последний раз соперники делили очки между собой в сентябре 2021 года. Сейчас обе команды далеки от оптимальной формы, а ничья выглядит рабочим результатом для четвертого тура. Коэффициент на мирный исход равен 3.35 .

«Ювентус» – «Рома»

«Ювентус» успешно начал свой путь с Тиаго Моттой. Опасения по новому тренеру пока совсем не подтверждаются. Команда оформила две победы с общим счетом 6:0, правда, в соперниках были «Комо» и «Верона». Первое серьезное испытание – «Рома».

У римлян намечается синдром второго сезона с Даниэле Де Росси. Старт – ночной кошмар: не забили «Кальяри», проиграли дома «Эмполи».

У «Ювентуса» и «Ромы» сразу шесть очных матчей из последних семи – «низовые», но то было во времена Массимилиано Аллегри, а теперь Тиаго Мотта переключает режим в сторону атаки. «Роме» нужно реабилитироваться за провал на старте – команда будет рисковать. «Обе забьют – да» за солидный коэффициент 1.93 .

Ставки на Спортсе

Фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan