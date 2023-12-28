Забудьте «Барби» и «Оппенгеймера»! Лучший фильм года – полнометражное аниме «Первый слэмданк»

По версии Rotten Tomatoes.

Провокация, а вовсе не экономия времени или предоставление квалифицированной оценки – вот, пожалуй, главное достоинство популярных киноагрегаторов.

Никто не запрещает полагаться на собственный вкус при выборе фильма для просмотра – это все еще лучший способ для определения того, на что потратить свой досуг – но огромное число отзывов и положительных оценок манят и провоцируют, заставляя обращать внимание на малоизученные жанры и фильмы. И в этом отчасти и заключается феномен популярности «Первого слэмданка».

Главная составляющая успеха фильма – формат

Именно он позволил «Первому слэмданку» привлечь разнородную аудиторию и аккумулировать огромное количество просмотров, что впоследствии обернулось множеством положительных отзывов и вывело фильм в топы агрегатора.

Сам по себе формат полнометражной экранизации манги ни разу не новый, но именно в последние годы на него появился повышенный спрос. Причина проста – возможность размещения на стриминговых площадках с целью поиска и освоения новой аудитории.

В то время как в Японии манга и аниме давно являются частью национальной культуры, масса западных зрителей только сейчас начинает открывать для себя мир «Покемонов», «Наруто», «Сэйлор Мун», «Драгонболл Зед» и прочих культовых сериалов на основе бесчисленных томов манги.

Первое, с чем сталкиваются любознательные первооткрыватели – это с советом от корифеев жанра прочитать 27 томов оригинальной манги, а после глянуть сериальчик из 754 серий. Дескать, только тогда с тобой и будет о чем поговорить. В такой ситуации полнометражная экранизация – это щадящий и более-менее легальный в глазах ревнителей манга-культуры способ понять, насколько тебе интересен этот жанр в целом и данный тайтл, в частности.

По этой причине под экранизацию попадают даже те сериалы, которые начали делать относительно недавно. Один из свежих примеров – полнометражное аниме «Клинок, рассекающий демонов: Поезд бесконечности». Этот фильм длительностью без малого два часа не что иное, как компоновка второго сезона сериала «Клинок, рассекающий демонов» с несколькими дополнительными эпизодами.

Звучит как халтура и замануха для простофиль? Может быть, но только при бюджете в 15,7 миллиона фильм собрал 507 миллионов и стал самым кассовым полнометражными аниме в истории. Знатоки манги выкупали залы, чтобы лишний раз посмотреть на своих любимых героев и пусть небольшие, но эксклюзивные эпизоды. А незнакомые с первоисточником зрители раскошеливались на билеты из-за хайпа и желания в простой и доступной форме ознакомиться с тем, что же собой представляет это нашумевшее аниме. В конце концов, легче отдать 15 баксов за билет и вникнуть в происходящее, сидя в уютном кресле, а не скупать библиотеку дорогостоящей манги, чтению которой потом еще придется уделить время.

В случае с «Первым слэмданком» действует та же схема, только помноженная на значимость проекта, его историю и культурное влияние в Японии. Ведь это один из пионеров освоения спорта как декораций для жанра аниме.

В начале 90-х создатель «Первого слэмданка» Такехико Иноуэ выпускал цикл еженедельных рассказов «Weekly Shonen Jump», в основе которого лежала история баскетбольной команды средней школы. Все начиналось с не очень амбициозных зарисовок из жизни подростков, объединенных любовью к баскетболу, а закончилось собранием манги, состоящей из 31 тома и сериала длительностью в 101 серию .

Аниме, выходившее в Японии до 1996 года, вызвало настоящий всплеск интереса к спорту у молодежи. Японцы массово пошли в секции, а те, кто не слишком проникся игрой, таскали баскетбольный мяч просто как аксессуар или часть образа, демонстрирующего причастность к касте поклонников «Первого слэмданка». Чего уж говорить о майках и другом мерчандайзинге.

Сериал стал международным мегахитом, но до Северной Америки так и не добрался. Во многом из-за лобби западных кинокомпаний, не желавших лишней конкуренции, а также по причине того, что у сериала был смазанный конец. Финальный матч национального чемпионата средней школы против принципиальных соперников из команды «Санно» попросту отсутствовал.

Закупать продукт без кульминации никто не хотел. Текехико Иноуэ потребовалось практически 30 лет, чтобы сперва понять, а потом воплотить в жизнь идеальную концовку для своего творения.

«Первый слэмданк» – экранизация баскетбольного матча длиной 124 минуты

Звучит как стоп-сигнал для всех тех, кого мало интересует баскетбол, но в действительности все наоборот. Матч между командами школ «Сехоку» и «Санно» здесь выступает только в качестве эффектной ширмы, за которой скрываются жизненные перипетии главных персонажей. Баскетбольное действо периодически прерывается флэшбэками, повествующими о пятерке игроков, о том, как они пришли в баскетбол и что ими движет. Несмотря на то, что некоторым персонажам уделяется меньше времени, чем главному герою – разыгрывающему «Сехоку» Риоте Мияге, далеко не самый революционный и довольно топорный кинематографический прием здесь работает.

Прежде всего, потому, что начисто нивелирует общепринятый миф о том, что все в команде стремятся к чему-то одному – миф о единодушии и прочей выцветшей романтике.

Да, для всех пяти баскетболистов «Сехоку» важно выиграть матч, но это не общая идея фикс, а лишь способ достижения персональных целей.

Для одного – это возможность выйти из тени погибшего брата, в прошлом выдающегося баскетболиста.

Для другого – способ получить титул самого ценного игрока финала, утвердиться в звании лучшего баскетболиста средних школ Японии и тем самым сделать заявку на профессиональную карьеру.

Третий вообще до недавнего времени имел приблизительное понимание о том, что такое баскетбол, и вписался в этот вид спорта, чтобы произвести впечатление на девушку. Звучит натянуто, но только не тогда, когда до этого тебе отказали в свидании 50 раз. Именно столько раз барышни бросали на произвол судьбы Ханамичи Сакураги – персонажа, при создании которого Иноуэ брал за основу Денниса Родмана. Обладатель огненно-красных волос, десятого номера, суровой внешности и ранимой души вообще очень любопытный тип. Прежде всего, тем, что в манге и сериале именно он является центральной фигурой всей истории и главным любимцем фан-аудитории «Первого слэмданка».

Его популярность велика настолько, что американский баскетболист Милтон Хендерсон даже сменил свое имя на Джей Ар Сакураги.

Хендерсон играл за команду престижного университета UCLA, а потом «Ванкувер» взял его под 56-м пиком на драфте-1998. За канадцев он отбегал всего сезон, после чего обрел себя и новую в жизнь в чемпионате Японии. Центровой получил паспорт, выступал за японскую сборную на чемпионате ФИБА-Азиа в 2007-м и в квалификационных матчах перед Олимпиадой-2008, и настолько интегрировался в азиатскую культуру, что взял фамилию героя манги.

Вывод Сакураги на второстепенные роли в полнометражном фильме – одно из самых удачных решений Иноуэ сразу по нескольким причинам.

Если для случайного зрителя этот ход не так значим, то представитель фан-базы сериала получает возможность посмотреть на знакомую ему вселенную другими глазами – робкого Риоте Мияге, потерявшего сперва отца, а потом и брата. Именно ему отводится большая часть экранного времени.

К тому же, по словам самого Иноуэ, он хотел снять фильм более взрослым и драматичными, а с Сакураги в центре повествования – с присущим ему образом маргинала и балагура – сделать это было бы гораздо сложнее. Поэтому и была необходима подобная рокировка, которая добавила фильму содержательности и ряда других черт, присущих игровым фильмам.

Флэшбэки и сюжетная линия не заслонили главного – баскетбола

Вокруг применения в аниме элементов 3D-анимации уже сломано так много копий, стульев и бутылок, что поднимать эту тему попросту опасно для здоровья. Мало того, что это дорогой и трудоемкий процесс, в большинстве случаев он еще плохо соотносится с ламповым настроением, создаваемым посредством ручной работы целых отрядов мангак (рисовальщиков), которое так ценят ревностные поклонники аниме. Достаточно вспомнить, какой вой стоял вокруг переосмысления оригинального «Берсерка» или последней части полнометражной тетралогии «Евангелион 3.0+1.11: Как-то раз».

«Первый слэмданк» подобных скандалов благополучно избежал благодаря совмещению технологий CGI и традиционной рисовке. Вероятно, потому, что технологии здесь отвечали не столько за внешний вид, сколько за движения. Благодаря графике персонажи приобрели реалистичную пластику, которая создает эффект игрового фильма, но при этом не вырывает силуэты персонажей из общей картинки, нарисованной по большей части вручную.

Траектории полетов мяча, механика бросков, передвижение персонажей по площадке – все выглядит очень органично. Впечатление не портят даже те моменты, в которых отдельные баскетбольные эпизоды показаны нарочито гипертрофированно (особенно это касается слэмданков и силовой игры): в конце концов, таковы законы жанра аниме.

Отличная картинка и обилие жизненных историй, обрамленных контурами баскетбольного матча, делает «Первый слэмданк» не просто качественным аниме, но и доступным развлекательным продуктом с низким порогом входа. Вы не обязаны знать всю подноготную вселенной, в которой существует команда «Сехоку», вам не нужно быть баскетбольным фанатом, чтобы оценить эту картину. О том, что «Первый слэмданк» при всей своей кажущейся специфичности и очевидном качестве не очень требователен к аудитории, говорят не только многочисленные рецензенты и зрители, но и то, что первой среди стран, в которых аниме попало на большой экран, была Австралия.

Картина почти сразу же начала бить кассовые рекорды, а вручение ей приза японской киноакадемии в номинации «Лучший анимационный фильм года» вывело сборы на уровень геометрической прогрессии. В общемировом прокате «Первый слэмданк» собрал 263 миллиона долларов, став пятым в списке наиболее прибыльных полнометражных аниме в истории. Впереди – только уже упоминавшийся «Клинок, рассекающий демонов: Поезд бесконечности» (507 миллионов), «Унесенные призраками» (395 миллионов) Хаяо Миядзаки, романтическое фэнтези «Твое имя» (382 миллиона) и приключенческая чехарда «Судзумэ, закрывающая двери» (324 миллиона) .

С учетом всего всех этих факторов лидерство «Первого слэмданка» в списке «лучших фильмов года» от Rotten Tomatoes – при всех сомнительных достоинствах агрегатора – вполне закономерно. Фильм Иноуэ красив, интересен, нов и доступен любой аудитории, желающей не только посмотреть аниме или баскетбол, но и просто разнообразить свой досуг. В условиях скоропортящегося по нынешним временам голливудского продукта это очень актуально.