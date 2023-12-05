Давайте устроим вам экскурсию по музею Леброна. Обещаем, вы не задохнетесь от пафоса

Новый способ упрочить «наследие».

Достижения Леброна столь многочисленны, а их значимость так тщательно и многократно подсвечивается всевозможными документами, статьями и свидетельствами очевидцев, что пафос так или иначе уже стал частью генетического кода «наследия». Это данность, в которой нет ничего зазорного, просто сам термин часто ассоциируется с ханжеством, плохо скрываемым высокомерием и прочими внешними атрибутами богатства, не подкрепленными внутренним содержанием.

Леброн, как к нему ни относись, регулярно кормит своих поклонников все новыми порциями вот этого самого, однако новость об открытии им собственного музея вызвала скорее больше любопытства, чем сарказма. Поехидничать на тему озабоченности местом в истории – в данной ситуации самое простое. Открытие музеев, галерей и организация выставок уже давно превратились из общественных и государственных начинаний в коммерческие мероприятия. Поэтому посмотреть на то, как Джеймс сумеет монетизировать самое сокровенное и личное, было интересно вдвойне.

Полноценному музею Леброн предпочел эклектичный уют

Рассматривая множество фотографий и презентационных роликов, понимаешь, что Леброну удалось избежать главного – претенциозности, часто сопутствующей многим экспозициям с громкими вывесками. Очевидной монументальности, широким пространствам и обилию мультимедии музей предпочитает принцип замысловатой детской мозаики и уютного коллажа.

Собственно и само пространство музея располагается не в отдельном здании, а представляет собой часть общественного центра «House Three Thirty», основанного под патронажем фонда Леброна.

Такая фрагментация позволяет абстрагироваться от ощущения нарочитого возвеличивания Джеймса и способствует его восприятию как обычного парня из Акрона, любящего баскетбол и чипсы со сметаной.

Если говорить совсем просто, то музей Джеймса – это своеобразная диорама в виде нескольких комнат, каждая из которых тщательным образом воссоздает наиболее знаковые моменты его жизни.

Все сделано просто, но со вкусом.

На входе посетителей встречает композиция из четырех портретов за авторством современного художника Криса Раймса, изображающая Джеймса сперва юношей, затем подростком, молодым игроком и наконец матерым ветераном НБА.

Каждый период нарочито акцентирует причастность Джеймса к самым знаковым для него командам: команде средней школы Сент-Винсент-Сент-Мэри, «Кливленду», «Майами» и «Лейкерс».

Аналогичная структура заложена и в основе всего музея. Первым и самым важным для самого Джеймса пространством является комната №602, воссоздающая квартиру в Спринг-Хилле – место, ставшее домом Леброна после нескольких лет постоянных скитаний и переездов.

«Это первая квартира, которую мы могли назвать своей. Первая жилплощадь, от которой у меня появились свои ключи», – признается Джеймс.

Люди определенной возрастной категории едва ли найдут тут для себя нечто примечательное, но ведь и не они основная целевая аудитория. А вот подросткам, тщательно отслеживающим укоренение Леброна в истории НБА посредством мобильных сервисов, будет любопытно увидеть, что эта история начиналась в типовой меблирашке с квадратным телевизором, пухленьким диваном и смежной кухней. Они непременно сфоткают на новый айфон старые картонные боксы для бигмака и яркую коробку любимых хлопьев Леброна.

Спальня Джеймса представляет собой еще один большой коллаж. На сей раз это пантеон его героев: Кобе Брайант, Майк Тайсон, Дион Сэндерс, Лэрри Берд, Мэджик Джонсон. Эти и многие другие спортсмены, артисты, музыканты, с одной стороны, будто бы давят на молодого Леброна своим авторитетом, а, с другой, мотивируют его присоединиться к ним.

Конечно же, имеется и стена с многочисленными школьными трофеями Леброна, его формой и кроссовками.

«Я только сейчас понимаю, насколько была права мама, когда забирала все мои майки и кроссовки со словами: «Когда-нибудь ты скажешь мне «спасибо», – говорит Джеймс. – Тогда я понятия не имел, где она собирается все это хранить».

Следующая комната создает уже другой настрой, более бодрый и впечатляющий. Под звуки «My 1st Song» от Джей-Зи мы попадаем в раздевалку «Великолепной пятерки» школы Сент-Винсент-Сент-Мэри с визуальными ссылками на более спорные моменты из жизни Леброна: аппликация желтого Хаммера на стене, фото раритетных маек, скандал вокруг которых стал предметом судебных разбирательств.

Шкафчики Леброна и его партнеров по команде Ромео Трэвиса, Дрю Джойса, Вилли Макги и Сайана Коттона подпирает доска с игровыми схемами и надписями «дисциплина» и «самопожертвование» – два принципа, которые согласно Джеймсу, легли в основу его профессиональной этики. Майки, банданы, кроссовки (кстати, Nike Air Zoom Ultraflight Гэри Пэйтона) – эти и многие другие артефакты составляют основу красочной, живой, эклектичной палитры всего музея.

Джеймс не стал играться в галериста и правильно сделал

Безусловно, среди экспонатов есть те, которые хранятся под стеклом. Например, пресловутый белый костюм Джеймса с драфта НБА 2003 года, но большая часть коллекции выставлена на всеобщее обозрение. Вместо академичного созерцания огромных залов с тщательно оберегаемыми осколками прошлого посетители оказываются посреди грамотно спроектированной и умело преподнесенной ярмарки, на которой так и хочется все построгать руками.

Это тактильное ощущение усиливается наличием сувенирных лавок и закусочных с (вроде как) любимыми лакомствами самого Джеймса.

Особое место отведено под обширнейшую коллекцию кроссовок Леброна всех цветов, фасонов и фактур. Все четко пронумерованы и сопричастны тому или иному рекорду Джеймса.

На стенах присутствуют экраны, демонстрирующие хайлайты, но этим все и ограничивается. Акцент на мультимедиа и аудиовизуальную составляющую намеренно не делается даже там, где, казалось бы, ее невозможно избежать. Текущая статистика Джеймса в комнате, посвященной его пребыванию в «Лейкерс», представляет собой обычный стенд с номерными карточками, которые работники музея переставляют вручную после каждого матча.

За скобками не остается и деятельность Джеймса вне игровой площадки, ей посвящена заключительная часть экспозиции. Здесь собраны вещественные доказательства кропотливой работы Леброна на благо социума: фото и видео организованного им благотворительного веломарафона, открытие печально известной школы «I Promise» и прочие социальные активности.

Взглянуть на компактно спрессованное до нескольких помещений величие Леброна можно за 23 доллара. Но, если вам меньше 5 лет, пропустят бесплатно, главное – не курить и иметь при себе кредитку: вся оплата производится посредством безналичного расчета.

Вместо какого-то итога стоит признать, что Леброн грамотно распорядился возможностью, которая при чуть более академичном и серьезном отношении к процессу могла бы срикошетить по его имиджевой составляющей. А так вместо дозы пресловутого пафоса посетитель получает краткосрочную путевку в Лебронлэнд с ярким и духоподъемным бэкграундом, возможностью полакомиться вкусностями и просто приятно и небезынтересно провести время.

Фото: cleveland.com