9 комментариев

Это продолжается подозрительно долго.

Честно и откровенно: я приветствую самые разные статистические выкладки, хотя разбираюсь в них примерно так же, как орангутанг в клинописи. Статистика важна, она не только задает структурность современному баскетболу, но и со всем своим математическим нигилизмом порождает вполне субъективные споры и богатые на эмоции обсуждения.

Поэтому, чтобы вывести подобные дискуссии на новый уровень, считаю, что НБА просто необходимо ввести новую метрику, которая бы подробно просчитывала, как и насколько повышается эффективность Джордана Пула при наличии поклонниц на трибунах.

То, что это явление влияет на игрока – бесспорный факт. Осталось только понять, сколько и какого типа болельщиц (да-да, имеет значение) нужно загонять на домашние матчи «Уорриорс», чтобы Пул безболезненно и полноценно принял на себя полномочия продолжателя дела Стефа Карри.

Мем о причинах вдохновенной игры Пула породили финальная серия и его сверхдальние попадания

Если еще подробнее, то 2-й матч, проходивший на паркете «Чейз Центра», домашней арены «Уорриорс». Тогда камера выдернула из общего плана сидящих близко к площадке людей пару девушек, а другая – запечатлела мимолетную реакцию Пула на них.

То, что произошло дальше, многие называют «озарением», «преображением» и «крайней степенью впечатлительности». Под конец третьей четверти Пул вонзил дальний трехочковый с сиреной, а матч закончил не только в качестве второго по результативности игрока своей команды, но и с тем же процентом реализации бросков с игры, что и Стеф Карри – 42,9%. В отличие от Карри, набравшего 29 очков, Пул остановился на 17, но все равно показал добротные цифры: 17 очков (6 из 14 с игры, 5 из 9 трехочковых), 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата. При этом Пул вышел со скамейки на 22 минуты 38 секунд, что на три минуты меньше, чем у Гэри Пэйтона-второго, который за 25 минут 19 секунд отметился 7 очками, 7 подборами и 3 передачами.

Активность Пула, резко возросшая после той самой видео-перебивки, не осталась незамеченной и мгновенно завирусилась в соцсетях. Кокетничающие с игроками болельщицы, для которых в НБА имеется специальный термин – «baddies», незамедлительно были представлены в качестве главного афродизиака для баскетбола Пула, а соцсети пополнились пикантными комментариями на эту тему.

«Уорриорс» необходимо специально нанимать девчонок и сажать их перед площадкой».

«Чувака окрыляет, когда он ловит на себе взгляды девиц».

«Кто бы мог подумать. Секретное оружие «Уорриорс» не Карри и не Клэй, а девчата, глядя на которых Пул играет как Стеф Томпсон».

«Если бы Рианна заявилась на матч «Уорриорс», думаю, рекорд Уилта, набравшего 100 очков, не продержался бы дольше трех четвертей».

Второй матч стал лучшим для Пула в финальной серии, но его очередное попадание с дальней дистанции в пятой игре продлило жизнь, казалось бы, потихонечку выдыхающемуся мему. Опять домашняя площадка «Голден Стэйт», снова концовка третьей четверти, очередное попадание под сирену.

И, конечно же, свежая партия хохм в соцсетях.

«Так, я пропустил кадр с девчонками. Где они? Не верю, что Пул мог попасть отсюда, предварительно не подмигнув одной из них».

«Если «Уорриорс» затащат серию, вместе с чемпионским баннером нужно будет поднять еще один, с надписью «baddies for life».

Серию «Голден Стэйт», как известно, взяли, а Пул во многом благодаря своему выступлению в плей-офф (и baddies, очевидно) получил 4-летнее продление от «Уорриорс» на сумму 123 миллиона.

В новом сезоне троллинг Пула вышел на новый уровень, а сам игрок признался, что и впрямь флиртует с болельщицами

Еще до того как «Уорриорз» и Пул договорились о новом контракте, упоминание о его мотивации вновь всплыло в прессе. Причем в неожиданном ракурсе.

В интервью для подкаста KlayForTrey бывший одноклубник Пула Нико Мэннион, играющий сейчас за болонский «Виртус», с готовностью откликнулся на шутливый вопрос ведущего по поводу Джордана и baddies.

«Вообще-то мы созванивались пару дней назад, а до этого я видел забавное видео, где парень сказал, что Джордан играет так, будто хочет увести у тебя подружку. Я рассказал ему об этом по телефону, он рассмеялся и такой: «Ну да, чувак, в этом весь смысл. Они приходят с тобой, а уходят со мной». И ржал, не переставая», – поведал Мэннион.

После подобных откровений отыгрывать мем принялись режиссеры всех трансляций с участием «Уорриорс». Как только Пул раскочегаривался в каком-нибудь матче, камеры тут же принимались скользить по трибунам в поисках болельщиц. «Приятно знать, что НБА следить за трендами в мемах», – реагировали соцсети. Дошло до того, что каждую ошибку Пула принялись ассоциировать с отсутствием на трибунах чаровниц, пытающихся захомутать игрока.

Впрочем, и его знаковые матчи, коих в этом сезоне было немало, ассоциировали так же с baddies. Например, небезразличное к подобным деталям сообщество быстро выяснило, что главной составляющей самого результативного матча в карьере Пула – 43 очка в выездном матче против «Торонто» – стали вовсе не его навыки, а присутствие девчат.

О том же самом сигнализировали перформансы Пула против «Портленда» (41 очко, 5 подборов, 6 передач)

Или «Шарлотт».

Вся эта забавная теория, для которой даже придумали название – «Эффект Пула» – вызвала серьезный скепсис по итогам февральского выездного матча против «Лейкерс».

Да, Энтони Дэвис выдал монструозный матч (39 очков, 8 подборов, 6 передач), а «Лейкерс» победили 113:105, но главное – не это. На первых рядах расположилась рэперша Saweetie, и то ли ее платье было слишком ярким, то ли улов ее откровенного корсажа оказался слишком внушителен для такого тонко чувствующего паренька как Пул, короче, Джордан поплыл: 16 очков (3 из 13 с игры, 2 из 7 трехочковых), 1 подбор, 4 передачи, 2 потери.

«Парню нравятся только белые девчата».

«Пул перестал быть самим собой. Я бы не смог играть так ужасно перед Saweetie».

«Saweetie не baddie. Подтверждено официально».

Статус обладателя основного инстинкта Пулу пришлось восстанавливать уже в домашних играх, и здесь пошатнувшуюся репутацию игрока спасло присутствие той же самой девушки, которая засветилась в оригинальном меме.

«Уорриорс» превратили «Финикс» в прах (123:112), а Пул напомнил себя прежнего: 20 очков (8 из 16 с игры, 4 из 8 трехочковых), 1 подбор, 6 передач. Рецензии болельщиков были соответствующие.

«Плевать сколько это будет стоить, Боб Майерс просто обязан сделать так, чтобы она присутствовала на всех матчах».

«Боже мой, она даже в том же наряде».

«Ребята, кто сказал что у «Уорриорс» нет маскота? По-моему, эта проблема решена. Только посмотрите на нее».

Куда Пула заведет эта история, довольно любопытно, хотя бы потому, что на определенной стадии это перестанет быть забавным. Да и за 123 миллиона на 4 года «Уорриорс» наверняка хотят увидеть чуть больше, чем просто игрока настроения, шутливо сваливающего свои сбои на отсутствие барышень на трибунах. Пока что Пул органичен и полезен в своей роли, но если он хочет стать для «Уорриорс» чем-то большим, то пора бы перестать чередовать матчи с 9 и 30 набранными очками и прибавить в стабильности. А не то есть риск навсегда увязнуть в героике мемасиков.

Фото: Gettyimages.ru/Lachlan Cunningham