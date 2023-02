Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

Кайри Ирвинг отправился сумасбродствовать в «Даллас».

Переехавший в «Финикс» Дюрэнт в который раз займется решением непосильной задачи – построением индивидуального наследия в очередной суперкоманде. Уже четвертой по счету: из всех клубов, за которые он выступал, лишь «Сиэтл» не претендовал на что-то серьезное.

Оба этих трансфера сделают Запад сильнее.

В это же время где-то на 9-й строчке Западной конференции (29 побед и 28 поражений) грустит «Голден Стэйт».

Платежка забита под завязку. Будущее Дрэймонда Грина в команде после предсезонной склоки с Джорданом Пулом не стало яснее. Стеф Карри мается с частичным разрывом связок и пропустит Матч звезд. Кажется, что удача отвернулась от «Уорриорс» так же демонстративно, как это недавно делал сам Карри, не дожидаясь момента попадания мяча в кольцо.

Этот жест кому-то может показаться предельно борзым, но именно он во многом определяет культуру «Уорриорс». Его упоминание можно найти далеко за пределами спортивных разделов. Об успешности корпоративной этики «Уорриорс» – и, как следствие, их многочисленных победах – пишут Forbes, The Wall Street Journal, The New Yorker, Job Street. Жест Карри там фигурирует в качестве одной из важных коммуникационных черт, демонстрирующих сплоченность, готовность положиться на партнера, доверие и все то, что в офисном кодексе называют опрятным словосочетание тим-билдинг. Выглядит эффектно да и звучит складно, а главное – это правда.

Уверенность в попадании – лишь конечная фаза. Карри помогают его универсальная механика броска и любовь к гольфу

Первый вопрос, который мы задаем себе, глядя на очередное попадание Карри – как? Как он попадает с такой сверхдальней дистанции? Как нужно тренироваться, чтобы довести бросковую технику до такого автоматизма? Как именно он это делает?

Ответы на эти и им подобные вопросы нужно начинать искать в детстве Карри.

Стеф, как и его брат Сэт, является продуктом того окружения и образа жизни, которые были у них с детства. Их отец – один из главных узкопрофильных снайперов НБА 90-х – Делл Карри учил сыновей смотреть не на мяч, а на кольцо, чтобы мышечная память запоминала траекторию полета мяча и каждый раз помогала воспроизводить точные броски .

Хотя сам Карри не придает этому такого значения.

«Честно говоря, я ни о чем таком не думал. Можете ли вы повторить точный бросок, насколько механика броска должна быть одинаковой... Для меня это просто был самый простой способ бросать мяч. В дальнейшем я лишь оттачивал его», – признавался Стэф в интервью The Athletic.

Причина, по которой отношение Стефа к советам отца кажется естественным, заключалась в том, что он, по сути, повторял путь самого Делла. Несмотря на то, что тренеры в свое время говорили тому не спускать глаз с конечной мишени, Делл чисто инстинктивно провожал взглядом мяч вместо того, чтобы сохранять концентрацию на кольце.

«Такие детали никогда не влияли на меня, потому что к тому моменту, когда я смотрел на мяч, он уже летел к кольцу», – признавался Делл.

О том, что единого рецепта успеха тут нет, говорит и Сэт: «Каждый делает по-своему. Насколько я знаю, мой брат бросает по-разному. Он смотрит на кольцо, затем смотрит на мяч, затем снова на кольцо. Отец следил за мячом после того, как выбрасывал в сторону кольца. Я все время смотрю только на кольцо. Не думаю, что это имеет значение. У каждого своя манера».

Главный тренер «Уорриорс» - и еще один из выдающихся снайперов эпохи 90-х – Стив Керр, тоже считает, что дело не в установке, а в персональных предпочтениях.

«Я стал смотреть на мяч, как только начал учиться бросать. Думаю, что игроки делают то или другое. Принимают решение в каждый конкретный момент. Мне кажется, они инстинктивно понимают, что им делать, как им удобно», – делился своим видением Керр.

Стеф, не будучи привязан к какой-то конкретной технике, не только расширил бросковую вариативность, но и развил ее благодаря хобби.

Карри – заядлый игрок в гольф и за время совместных тренировок с профессионалами PGA тура, а также благодаря участию в различных турнирах научился выдержке и концентрации.

«Я действительно вижу связь между броском и ударом клюшкой. Великие игроки способны очистить свой мозг, сосредоточиться на цели и движении, при этом сохраняя тело неподвижным. Видел, как парни стоят перед ударом, смотрят на маленькую точку под мячом, затем поднимают глаза, совершают движение колюшкой и провожаются мяч взглядом. Они уже знают, по какой траектории он полетит. Джордан Спит смотрел на лунку, находившуюся на расстоянии в нескольких десятках метров, а затем точно посылал туда мяч. Я не думаю, что есть правильный способ натренировать это. Все дело в том, как часто ты можешь это делать и способен ли чувствовать момент, когда способен на это».

Подобная точка зрения обоснована. По крайней мере, теорию Карри подтверждает случай, когда он впервые отвернулся от кольца после дальнего броска.

Гегемония «Уорриорс» еще не наступила, но Карри показал, что способен включать режим Бога. Фирменный жест стал своеобразным ключом зажигания

О том, при каких обстоятельствах Стеф начал демонстрировать свой патентованный жест, он сам рассказал в подкасте Джей Джей Реддика с говорящим названием «The Old Man and The Three».

«Это был 2013-й год. «Уорриорс» тогда были шестыми сеянными, считались андердогами, серия стартовала в Денвере, мы вернулись оттуда с результатом 1-1. Я шел на домашний матч, по всему корту стелился туман, за 20 минут до стартового свистка арена была забита на 75%. Они скандировали: «Уорриорс – Уорриорс». Это была просто потрясающая атмосфера, я полностью погрузился в нее, подключился к этому энергетическому заряду.

И вот идет третья четверть. Я вновь оказываюсь прямо перед скамейкой запасных «Денвера». Помню, там был Джавейл Макги и еще пять или шесть парней вокруг него. В такой ситуации, когда ты на подъеме, соперники сразу же начинают трэшить тебя у тебя за спиной. В тот момент моя душа как будто рассталась с телом, я кинул мяч и даже не думал, попадет он или нет. Просто никогда не чувствовал себя лучше. Я обернулся, вроде как посмотрел на Джавэйла и побежал на свою половину . С того момента у меня и появилась эта привычка. Я даже не видел, попал мяч в кольцо или нет, я ждал шума толпы. Это был действительно особенный момент – обрести настолько четкую уверенность, чтобы атаковать так в игре плей-офф. Это было очень круто», – ностальгировал Стеф.

В тот вечер Стеф реализовал 5 из 5 дальних бросков.

Тот перформанс Карри и весь плей-офф-2013 в исполнении «Голден Стэйт», несмотря на вылет во втором раунде от «Сперс» (2-4), привлекли внимание к клубу. Можно понять почему.

Через два года «Голден Стэйт» положили начало своей династии, а пантомима Стефа стала ее олицетворением.

Манеру Карри стали перенимать другие, но так эффектно получалось лишь у самого Карри… Даже если он мазал

Конечно же, привычка деловито отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания, бытовала и до Карри. Это подтверждают и шпионские сводки «Агента 0».

Но весь цимес поведения Карри был в стабильности и колоссальном количестве забитых таким образом бросков. Он поставил их на поток, поэтому даже если Стеф мазал, то промах не вызывал смех, как в случае с Ником Янгом.

Промашки Карри приятно изумляли, тем самым давая понять, что мы все еще живем в реальном мире, где ничто не вечно, даже попадания Стефа. По этой же причине его промахи смотрятся органично в подборке попаданий.

Баланс попросту несоизмерим. На пару таких моментов.

Найдется уйма вот таких.

Именно такой кучности не хватало тем, кто имитировал манеру Стефа. Даже если подражатели сами по себе были очень статусные и респектабельные.

Такая манера небрежного перфекциониста, где даже недостатки являются продолжением достоинств, великолепно характеризовала слаженную игру «Уорриорс», в которой не все зависело от одних лишь точных бросков Карри. Как и говорил сам Стэф, невозможно натренировать или предвидеть момент, когда в тебе включается режим вседозволенности, подкрепленный снайперской точностью. Поэтому, если не шло у Карри, его промахи компенсировал своими попаданиями Клэй Томпсон, если сбоил Томпсон, Грин начинал латать игру на всех участках площадки, неожиданно помогал Игудала или любой другой игрок «Уорриорс», который в одном конкретном матче мог стать героем. В этом и есть ускользающая прелесть династии «Уорриорс» и Карри, одинаково олицетворявшего доминантность всего коллектива как своими попаданиями, так и своими промахами.

Фото: Gettyimages.ru/Lachlan Cunningham / Stringer, Mike Ehrmann / Staff, Jed Jacobsohn / Stringer, Doug Pensinger / Staff