Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Создать качественный, самодостаточный, емкий логотип – искусство, требующее большого профессионализма и педантичности. Сделать фирменный знак максимально выразительным с минимальными средствами – высший пилотаж. Эмблемы таких спортивных франшиз, как «Нью-Йорк Янкис», «Даллас Ковбойс», «Детройт Ред Уингз», узнаваемы далеко за пределами США и не нуждаются в модернизации и адаптации к современным веяниям. К этой же категории можно причислить и «Лос-Анджелес Лейкерс», чей логотип, несмотря на простоту, остается одним из самых популярных и стильных.

Изначально «Лейкерс» базировались даже не в Миннеаполисе

Забавно, что клуб, ассоциирующийся с роскошью, геральдическими цветами и многочисленными победами, отсчитывает историю в городе с убитой экономикой и высоким уровнем преступности. Ведь на самом деле все началось в 1947 году, когда Бен Бергер и Моррис Чалфен купили франшизу «Детройт Джемс» у Национальной Баскетбольной Лиги за 15000 долларов.

Оттуда дуэт забрал и главного тренера Джона Кундлу, и только затем клуб перевезли в Миннеаполис, после чего команде и дали новое звучное имя – «Лейкерс». Название произошло от прозвища штата – «Земля 10000 озер». «Лейкерс» долго окучивали центрового «Чикаго Америкэн Гиэрс» Джорджа Майкана, не желавшего переезжать на новое место, но в итоге деньги помогли его убедить. «Озерники» положили Майкану зарплату, равную изначальной стоимости всего клуба – 15 000 долларов.

Инвестиции отбились сразу же. В 1948 году «Лейкерс» выиграли Национальную Баскетбольную Лигу, а после присоединились к Баскетбольной Ассоциации Америки. Так что, согласно официальной документации, «Лейкерс» являются клубом, за счет которого будущая НБА в 1949 году приступила к первому этапу расширения.

Оригинальный логотип «Миннеаполис Лейкерс» (1947-1960)

История не сохранила имен авторов логотипа «Миннеаполиса», но кто бы это ни был, он сделал работу на славу. Лого получился одновременно броским, минималистичным и содержательным.

Основной посыл был направлен на появление новой силы в мире баскетбола. По этой причине баскетбольный мяч здесь является не только очевидным предметом баскетбольной эстетики, но и символизирует земной шар.

Маленькие точки на нем можно одновременно расценить как текстуру кожаного мяча, так и принять за континенты и населенные пункты.

Именно на их фоне четко выписан штат Миннесота, чью уникальность и новизну подчеркнули за счет белого цвета. Это новая территория, чистый белый лист, на котором команда будет писать историю своих побед.

Звездой отмечен город Миннеаполис – крупнейший город штата и дом «Лейкерс».

Сверху аббревиатура «MPLS» – лаконичное сокращение от «Миннеаполис», проиллюстрированное точкой.

Две звезды делают надпись более закрытой, а заодно доводят число крупных символов до четного числа – 6. Именно столько же букв и в названии – LAKERS. Такая равнозначность помогает сбалансировать уже всю эмблему целиком, предоставляя авторам больше свободы в плане геометрии.

Оригинальный лого «Лос-Анджелес Лейкерс» (1960-1967)

После того как Джордж Майкан закончил карьеру в 1956 году, «Лейкерс» начали испытывать колоссальные проблемы с посещаемостью. Отсутсвие публики на трибунах и посредственное выступление стали ключевыми факторами для владельца клуба Боба Шорта, инициировавшего переезд команды в Лос-Анджелес.

Новая локация – новый лого.

И вот тут нельзя сказать, что авторы сразу же сработали на отлично. Всяческие атрибуты и намеки на принадлежность к баскетболу исчезли, так что человек чуждый миру спорта мог посчитать «Лейкерс» только что открывшимся аквапарком. Лого сменил и цветовую палитру. Причем тоже не лучшим образом. Да, голубой хоть как-то намекал на ассоциации с озерами, но из-за разности оттенков в названиях команды и места ее локации оставлял ощущение разрозненности.

Отчасти это было продиктовано дизайном формы. В первые годы после переезда «Лейкерс» играли в белой форме с синей надписью «Лейкерс» и в синей форме с белой надписью «Лейкерс». Это и отражено на логотипе.

С шрифтами отдельное фиаско. Было ли желание изобразить конусообразную надпись с названием города своеобразной отсылкой к голливудским холмам или авторы вкладывали в это решение более глубокий смысл – тайна за семью печатями. Ясно лишь, что это воплощение вышло не очень удачным. Ассиметрия написания не позволяет схватывать полное название клуба. Названия города и команды существуют отдельно друг от друга. Не улучшает ситуацию и то, что слово Los Angeles состоит из двух частей. Поэтому манера написания, использованная при разработке лого, лишь подчеркивает пробел, разваливая общность композиции. Неудивительно, что этот невыразительный вариант продержался всего семь лет.

Классический лого «Лос-Анджелес Лейкерс» (1967-1976)

Все гениальное просто. При разработке нового логотипа за основу был взят мяч с эмблемы «Миннеаполис Лейкерс», после чего понадобились лишь точечные изменения.

Конусообразная надпись испарилась как страшный сон. Вместо нее появились две динамичные линии текста. Чтобы не делать акцента на пробеле в названии города, авторы отказались от заглавных букв L и A, за что честь им и хвала. Вместо этого название чуть уменьшили, что сделало разрыв незаметным и позволило аккуратно вписать его над наименованием команды. Шрифт изменили на Bodoni Italic, и, поскольку именно он стал основной привычной эмблемы «Лейкерс», то его изобретателя можно считать самым значимым среди всех причастных к обновлению логотипа клуба.

Зовут автора Bodoni Italic Джеральд Джиампа. Он родился 4 марта 1950 года в Данкане, в Британской Колумбии. Его отец был большим любителем книг и передал эту страсть сыну. Только у того она носила более практический характер. Джиампа обожал сам вид книг, выискивал в них опечатки, коллекционировал альбомы со шрифтами и дорисовывал карандашом необычные элементы стандартным заголовкам в газетах. Нет ничего удивительного в том, что вскоре он обнаружил себя в университете Ванкувера на факультете типографии и книгопечатания. Там же он начал изобретать собственные шрифты, одним из которых и стал Bodoni Italic, позже вошедший в сотню лучших шрифтов всех времен.

В 1975 году Джиампа организовал свою компанию Cobblestone Press, печатавшую не только периодику, но и работы таких авторов, как Эзра Паунд, Джордж Боуэрин и Робин Блэйзер.

Его стремление ко всему новому и замысловатому привело не только к творческим высотам. В 1983 году Джиампа вложился в Lanston Monotype Machine Company – компанию, ставшей одной из первых из тех, кто начал использовать компьютеры для книгопечатания.

До конца своих дней (он умер в 2009-м, в Ванкувере) Джиампа по-прежнему изобретал шрифты и рисовал.

Применение Bodoni Italic в совокупности с точечными штрихами и стал основным фактором трансформации логотипа «Лейкерс». Проделанные изменения усилили визуальный эффект скорости и движения, в котором при желании можно усмотреть и смысловую нагрузку. Здесь вам и переезд с одного места на другое, и готовность двигаться вперед. Пресная сине-голубая цветовая палитра тоже улетучилась. Мяч стал зеленоватым и зернистым, как трава на газоне. Название команды переместилось в центр. Надпись «LOS ANGELES LAKERS» окрасилась в пурпурный цвет.

Традиционный логотип «Лос-Анджелес Лейкерс» (1976-2001)

Начиная с середины 70-х все, что оставалось дизайнерам – аккуратно шлифовать уже имеющийся вариант.

В новой интерпретации был изменен градус наклона мяча, так чтобы сверху появились две дугообразные горизонтальные линии. Часто подобные изменения делают для того, чтобы скомпоновать надпись или изображение в центре. Это своего рода обрамление или рамка. Для усиления эффекта верхний и нижний контур мяча выделили жирным черным цветом. Медно-зеленый оттенок мяча сменили на более светлый и понятный золотой, благодаря чему логотип приобрел эффект чистоты. Чтобы еще больше усилить получившуюся картинку, было решено убрать линии баскетбольного мяча за надписью, чтобы они не пересекались.

Цвету шрифта тоже добавили живости, мрачноватый пурпур стал ближе к фиолетовому. Края шрифта сделали чуть более округлыми и обтекаемыми. Такой вариант слегка потерял в агрессии, зато стал более читаемым, при этом не потеряв ощущение динамики.

Современный лого «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001-2022)

Основная композиция не претерпела существенных изменений. Минимальные корректировки были внесены за счет смены цветовых оттенков. Базовая гамма стала чуть строже и еще проще. Триумвират цветов – золотой, фиолетовый, черный – фактически закрепил за собой айдентику команды и клуба. Называешь эти три цвета – озвучивать команду уже не нужно: образ золотого мяча и стремительной надписи «LOS ANGELES LAKERS» всплывает перед глазами.

Альтернативный лого «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001-2022)

Великолепный пример того, как воплотить в альтернативном логотипе привычные черты и те качества, отсутствие которых в оригинале заставляло задуматься на тему «а что было бы».

За основу взята буква L, символизирующая название города и клуба. Фиолетовая литера имеет золотую окантовку и напрочь лишена казалось бы ключевого элемента шрифтовой айдентики оригинального лого – динамичных линий.

Изображение получилось бы более статичным, если бы авторы не компенсировали такое стилистическое допущение следующим шагом. В новой композиции центром движения является задний план, а не передний. Мало того, что приплюснутая форма мяча и угол его наклона сами по себе создают динамику, у нас появляется возможность увидеть, как выглядел бы оригинальный логотип, если бы линии мяча стали частью шрифта. Они словно разрезают его. Здесь – благодаря тому, что они проходят горизонтально – эффект движения усиливается, а наличие одной буквы вместо целого шрифта сохраняет герметичность всей эмблемы. Чрезвычайно удачный и осмысленный взгляд на классику именно с той стороны, с которой так часто хотелось на нее взглянуть.

Сегодня логотип «Лейкерс» остается каноническим и подобно любой святыне не требует радикальных изменений. Этого не поймут и не примут. В подобном консерватизме можно было бы пытаться найти боязнь экспериментов и чрезмерную приверженность традиционализму. Если бы не одно «но»: нынешний логотип клуба уже не просто изящное стилистическое решение, а символ многолетней истории побед и всех тех, кто представлял этот клуб многие десятилетия. Едва ли кто-то откажется от всего этого ради необязательного эксперимента.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How; wikipedia.org; fabrikbrands.com; retroseasons.com; sportsteamhistory.com