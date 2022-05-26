«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии

Игра на износ.

Наверное, так выглядел баскетбол в 1953-м. Нет ограничения времени на атаку, и игрок с мячом долго стучит им в одну точку, ждет, когда одноклубник выйдет на нужную позиция, а после паса идет корявый бросок. Точность таких бросков не превышает 30-35%. На площадке люди, внешне не очень напоминающие спортсменов. Вот как Данкан Робинсон, или Деррик Уайт, или Макс Струс, или Кайл Лаури.

И еще обязательно должен быть опытный игрок по имени Боб. Или Джордж. Или хотя бы Фрэнк. Или… Эл. Да, Эл. Скорее всего, именно такой лысеющий, грузный, но старательный ветеран и заберет победу.

Одно отличие – сегодня были трехочковые. Много трехочковых. В 1953-м о них даже не задумывались, еще почти 25 лет НБА будет существовать без них, но теперь без этого элемента игры невозможно представить себе баскетбол. Не могут его представить даже те, кто не слишком метко их бросает.

Нельзя было ожидать от двух лучших защит НБА яркого баскетбола. Но сегодня болельщики получили игру, за которой было физически больно следить.

Одна из причин – в том, что к пятой встрече «Бостон» и «Майами» слишком хорошо изучили друг друга. Но еще ярче бросалось в глаза, как баскетболисты устали – игры через день уже называют основной причиной частых травм игроков (из стартеров двух команд только двое – Джейлен Браун и Бэм Адебайо – играли все матчи серии «от звонка до звонка»).

Из-за этого в первой половине матча у нас был полный комплект баскетбольной вялости : с трудом поднимающиеся руки, с трудом передвигающиеся ноги, много бросков в переднюю дужку, нелепых потерь, неподготовленных бросков. Игроки постоянно спотыкались, не могли набрать скорость при переходе из защиты в атаку или при обыгрыше соперника на дриблинге, пасовали в недодачу и очень много мазали. Ну, как в 1953-м.

К большому перерыву трио Тейтум-Браун-Смарт набрали в сумме 12 очков при 3/19 с игры и семи потерях. «Селтикс» отдали сопернику 9 подборов на своем щите.

Но «Хит» оказались не намного лучше – 19% точности трехочковых, всего две попытки штрафных, тоже немало потерь (7), и только у Адебайо было более 10 очков.

На вторую половину оставалось два вопроса.

1. Кто сделает тот самый единственный рывок, который принесет победу?

Ведь было понятно, что у второй команды сил встать после нокдауна не будет.

2. Какой хромой разыгрывающий вредит своей команде больше?

Кайл Лаури выходит на паркет не до конца здоровым, но зачем он это делает – загадка. В этом плей-офф Кайл показывает исторически ужасные цифры. Маркус Смарт спешно восстановился к пятой игре после очередного повреждения, но явно потерял игровой ритм, который был у него в других матчах против «Хит».

При этом сменщики двух плеймейкеров – Гейб Винсент в «Майами» и Деррик Уайт в «Бостоне» – сегодня были самыми энергичными. Име Удока в какой-то момент понял, что бодрый Уайт лучше скисшего Смарта, и убрал Маркуса с паркета.

Споэльстра все еще держался за Лаури.

Как будто по цепочке инертность Кайла перекинулась на Батлера, на Бэма, на остальных флоридцев. Во второй половине самым активным в «Хит» был DJ Khaled, бегающий перед трибунами и размахивающий полотенцем.

В пятом матче команды словно примерли на себя роль соперника: в «Хит» вдруг все пошли бросать трехочковые (45 штук, точных – семь), а «Бостон» впервые за эту серию выиграл третью четверть.

И не просто выиграл, а со счетом 32:16 – как и ожидалось, «Хит» это сломило. Тейтум смог разработать правое плечо, в котором беспокоит защемленный нерв, Браун больше не терял мяч, а Эл Хорфорд великолепно руководил игрой «Селтикс» как в атаке, так и в защите.

Ответного рывка в четвертой четверти не последовало, а об игре «Майами» лучше расскажет карта бросков:

За 8 минут до конца матча атака «Бостона», в которой мяч ни разу даже не приблизился на дистанцию качественного броска, закончилась попаданием Джейлена Брауна с 10 метров почти под сирену. Счет вырос до 83:60, теперь «Майами» мог надеяться только на чудо.

Чудеса и правда посыпались – все атаки «Хит» с того момента заключались в великолепной комбинации «Бэм Адебайо подбирает мяч, бежит на половину соперника и в одиночку прет на пятерых». Но Пойнт-Бэм в этом адетокумбо-стиле при этом попадал в каждой атаке!

Однако такой тактикой разницу в счете удалось сократить только до 13 очков, и вскоре по трибунам арены в Майами потекли знаменитые белые реки – это самые нетерпеливые болельщики в НБА, облаченные в сувенирные белые майки (традиционный флешмоб «Хит» на плей-офф – «Белая Жара»), поднимаются по лестницам к выходу, чтобы уехать домой без очередей и пробок.

Не самая притяная картина, а ведь это может быть последней домашней игрой «Майами» в этом сезоне.

«Селтикс» ведут 3-2, шестой матч пройдет на их площадке. За всю историю они проиграли лишь 4 серии из 44, в которых вели с таким преимуществом.