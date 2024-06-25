«Хотите, я расскажу вам, что я там делал?» Феликс изящно ответил на провокационный вопрос журналиста

Во время подготовки к Евро-2024 вингер «Барселоны» Жоау Феликс получил по тайму в матчах против Хорватии и Ирландии, а последним даже забил. Это позволило ему попасть в окончательную заявку для участия в европейском турнире сборных.

Во время матча между Португалией и Турцией Жоау Феликс раньше времени покинул скамейку запасных. Журналиста очень интересовало, что же произошло.

«Я пошел в туалет. Хотите, я расскажу вам, что я там делал?» − ответил игрок.

Вингер все еще не дебютировал на Евро-2024 и дважды оставался на скамейке запасных. После последней игры он выглядел расстроенным, хотя португальцы имеют в активе шесть очков из шести.

Скорее всего, Феликс получит свой долгожданный шанс в среду, когда Португалия примет Грузию в игре, которая не имеет большого значения для команды Роберто Мартинеса.