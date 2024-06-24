Рафинья поговорил с фанатом, кричавшим «f**k Barca» во время автограф-сессии. Болельщики хотят видеть его капитаном

Рафинья был недоволен тем, что во время тренировки сборной Бразилии болельщик скандировал «f**k Barca».

Бразилец начал спорить с фанатом прямо во время того, как оставил автограф на флаге «Барсы». Вы можете увидеть, как он подходит к человеку в конце видеоролика.

Некоторые фанаты «Барсы» начинают еще больше восхищаться Рафиньей, учитывая его менталитет в этом году.

💭 Ян: «Рафинья любит этот клуб, без сомнения. Один из наших лучших игроков прошлого сезона, он должен продолжить карьеру здесь».

💭: «Араухо продолжил бы скандирование».

💭: «Лучше как капитан, чем Араухо».

Рафинья сейчас в США, где проходит Копа Америка. Во вторник Бразилия сыграет с Коста-Рикой.