🙅‍♂️ Араухо отказался комментировать слухи об уходе из «Барселоны». Ему дважды задали этот вопрос на пресс-конференции сборной Уругвая 🙈

Забавно, но дальнейшая карьера Рональда Араухо настолько интересует СМИ, что уругвайца сразу дважды за одну пресс-конференцию спросили о планах на будущее.

«Я на 100% сосредоточен на Кубке Америки», - строго парировал Араухо.

Напомним, Араухо может покинуть «Барселону» летом. Игроком интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Даже окружение игрока, как сообщается, не исключает возможность его хода.

По слухам, у 25-летнего защитника были напряженные отношения с Хави в прошлом сезоне.

Текущий контракт Араухо с «Барселоной» истекает в 2026 году.