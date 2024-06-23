🙅♂️ Араухо отказался комментировать слухи об уходе из «Барселоны». Ему дважды задали этот вопрос на пресс-конференции сборной Уругвая 🙈
Забавно, но дальнейшая карьера Рональда Араухо настолько интересует СМИ, что уругвайца сразу дважды за одну пресс-конференцию спросили о планах на будущее.
«Я на 100% сосредоточен на Кубке Америки», - строго парировал Араухо.
Напомним, Араухо может покинуть «Барселону» летом. Игроком интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Даже окружение игрока, как сообщается, не исключает возможность его хода.
По слухам, у 25-летнего защитника были напряженные отношения с Хави в прошлом сезоне.
Текущий контракт Араухо с «Барселоной» истекает в 2026 году.