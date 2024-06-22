Что Роналдиньо делает в Барселоне?

Роналдиньо видели в минувшие выходные в Барселоне. Что он делал?

Судя по всему, бывшая звезда «блауграны» прибыла на открытие новой Аллеи славы Кастельдефельса - Passeig de les Estrelles, расположенной к югу от столицы Каталонии.

Этот бульвар отдает дань уважения культурным и спортивным деятелям региона, среди которых находит свое место знаменитый бразилец.

Мэр Кастельдефельса Ману Рейес вместе с президентом клуба Лапортой присоединились к Роналдиньо в праздновании этого события.

Диньо, который жил в Кастельдефельсе во время своей карьеры, с любовью вспоминает время, проведенное в этом городе, даже спустя годы после выхода на пенсию.