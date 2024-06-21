«Самый молодой отец, чей сын играет на Евро-2024». Фото папы Ямаля удивило болельщиков

Уже все знают то, что Ламин Ямаль − шестнадцатилетний подросток, который пока не закончил школу. Игрок «Барселоны» и сборной Испании даже взял с собой на Евро-2024 домашнее задание. Но что насчет отца испанца?

Сегодня в интернете стало вирусным фото, на котором Ямаль стоит в обнимку со своим папой. Он выглядит младше, чем многие игроки, которые в составе своих сборных приехали на международный турнир в Германии.

Известно то, что Мунир Насрауи, а именно так зовут отца Ламина, − давний болельщик «Мадрида». Причем в его активе даже есть личная встреча с Флорентино Пересом на «Бернабеу». Если бы мы не знали, кто он, то могли бы спокойно подумать, что это очередной игрок из Марокко в Ла Лиге.

Для сравнения − вот фото Мунира рядом с родителями Фермина Лопеса, которому 21 год.

Вот как на всё это отреагировали болельщики:

💭 Ламин Ямаль − самый молодой игрок на Евро, у которого есть фото с отцом.

💭 Самый молодой отец игрока на Евро.

💭 Его отец − Бобби Фирмино?

💭 Отцу тоже шестнадцать лет?

💭 Его отец выглядит моложе, чем Хесус Навас.