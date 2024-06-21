Король Испании зашел в раздевалку сборной и задал Ламину вопрос, который задают все📹

Ламин Ямаль снова провел блестящий матч и помог Испании обыграть Италию со счетом 1:0 в четверг вечером.

Победа означает, что Испания вышла в плей-офф как победитель группы.

После игры в раздевалку сборной спустился король Испании Филипп VI, чтобы поздравить команду.

Когда король добрался до Ямаля, то со смехом спросил: «Ламин, сколько тебе лет?». Ответ футболиста поразил Филиппа VI.

16-летний Ямаль записал в свой актив один ключевой пас и создал большой момент, а также выполнил четыре обводки во время игры.