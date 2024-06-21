Ламина Ямаля называют главным талантом поколения и сравнивают с Месси - но Лео в этом возрасте был намного более классным игроком

Ямалю предстоит очень много работы.

Ламин вышел в старте на первый матч Евро-2024 и тут же установил россыпь рекордов. Во-первых, возраст - вингер «Барселоны» и сборной Испании вышел в стартовом составе на матч с Хорватией в возрасте 16 лет и 338 дней. Предыдущий рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который был установлен на прошлом Евро в матче с Испанией – 17 лет 246 дней.

При этом 16-летний футболист стал самым молодым автором голевой передачи в истории турнира. Он превзошел бельгийского полузащитника Энцо Шифо, отдавшего результативный пас в 18 лет и 115 дней на Евро-1984.

На турнире Ямаль совершил больше всех обводок (7), его уже сравнивают с Лео Месси, но, возможно, преждевременно. Если посмотреть на записи игр Месси в 15-16 летнем возрасте, но можно наблюдать разительные отличия. Месси, безусловно, был намного более зрелым игроком.