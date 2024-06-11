Ламин Ямаль: «На Евро я привез свое домашнее задание»

Всего через четыре дня Испания начнет свою кампанию на Евро-2024 с игры против Хорватии. Все внимание будет приковано к молодой звезде «Барселоны» Ламине Ямалу, который приедет на свой первый крупный взрослый турнир всего в 16 лет.

Чего нам не следует забывать, так это того, что он еще всего лишь подросток, а учебный год в Испании еще в самом разгаре. Именно поэтому он взял свои книги с собой в Германию.

«Я привез домашнее задание на Евро, потому что учусь на 4-м курсе ESO [Educacion Secundaria Obligatoria], то есть в средней школе. У меня есть занятия онлайн, все хорошо. Надеюсь, учитель меня не отстранит».