«Мы не знаем его лучшую версию»: тренер сборной Испании поэкспериментирует с Педри в новой роли на Евро

Педри дважды забил за сборную Испании в разгроме Северной Ирландии со счетом 5:1.

«Мы не знаем, какая у него лучшая версия, потому что он очень хорош», - сказал тренер Луис де ла Фуэнте.

«Тренеры могут вселить уверенность в игрока, но именно игрок должен сделать шаг вперед.

Мы хотим, чтобы он играл ближе к штрафной, между линиями, использовал последний пас. Мы верим, что сможем многого от него добиться».