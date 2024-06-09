🔥 «Травмы позади». Педри в огненной форме подходит к Евро. И даже сам это признает

Вчера Испания разгромила Северную Ирландию в рамках подготовки к Евро-2024.

«Красная фурия» обыграла британцев со счетом 5:1, а полузащитник «Барселоны» Педри оформил дубль.

Примечательно, что хавбек каталонцев это первые мячи в составе национальной команды.

«Прежде всего, я очень рад победить и тому, как сыграла наша команда. Я счастлив, что сумел забить дебютные голы. С нетерпением ждал возможности это сделать.

Я много работал в течение сезона, у меня было несколько неприятных моментов, но я заслужил находиться здесь.

Голы говорят о том, что травмы позади. Физически я чувствую себя очень хорошо, с нетерпением жду Евро и счастлив быть здесь», - заявил Педри.

Зажгёт на Евро?