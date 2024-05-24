😨 «Барселона» не верит, что Араухо продлит контракт. В клубе готовятся к уходу игрока этим летом

«Барселона» пессимистично оценивает перспективы Рональда Араухо в клубе.

Жоан Лапорта хочет сохранить уругвайца, но совет директоров «Барсы» считает, что защитник «не слишком переживает о клубе».

«Барса» предложила Араухо новый контракт, но он всё еще не подписал его.

«Бавария Мюнхен», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в подписании центрального защитника. Все три клуба готовы значительно повысить нынешний оклад игрока.

Текущий контракт Араухо с «Барсой» истекает в 2026-м году. В этом сезоне он сыграл 37 матчей и забил три мяча.