😨 «Барселона» не верит, что Араухо продлит контракт. В клубе готовятся к уходу игрока этим летом
«Барселона» пессимистично оценивает перспективы Рональда Араухо в клубе.
Жоан Лапорта хочет сохранить уругвайца, но совет директоров «Барсы» считает, что защитник «не слишком переживает о клубе».
«Барса» предложила Араухо новый контракт, но он всё еще не подписал его.
«Бавария Мюнхен», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в подписании центрального защитника. Все три клуба готовы значительно повысить нынешний оклад игрока.
Текущий контракт Араухо с «Барсой» истекает в 2026-м году. В этом сезоне он сыграл 37 матчей и забил три мяча.