💸 Стало известно, во сколько «Барселоне» обойдется упущенное второе место в Ла Лиге

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, на одно очко отставая от «Жироны» и уже выигравшего турнир мадридского «Реала».

Издание EsportsRAC1 подсчитало, что вторая команда Ла Лиги получит на 7 миллионов евро больше, чем клуб, который финиширует третьим.

Сине-гранатовые находятся в трудном финансовом положении. Скорее всего, клубу придётся продавать игроков, если они планируют новые подписания.

Напомним, что до конца чемпионата осталось четыре тура.