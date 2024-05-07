⚡ «Барса» хочет перестроить оборону. На Кунде есть пять претендентов

«Челси», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ньюкасл» - претенденты на подписание Жюля Кунде.

Mundo Deportivo утверждает, что каталонцы хотят полностью перестроить линию обороны, поэтому могут отказаться от некоторых игроков.

Кунде, равно как Рональд Араухо и Андреас Кристенсен, может покинуть клуб будущим летом.

Тем не менее французский защитник был одним из лучших игроков «Барсы» в этом году. Он не допустил ни одной результативной ошибки, чем помог клубу провести 16 сухих матчей в сезоне.

На счету Кунде четыре голевые передачи и два гола.

Напомним, «Барса» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро в 2022 году.

Отпускаем?