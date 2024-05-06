Фанаты «Барсы» недовольны поступком клуба после чемпионства «Реала». Это нормально или перебор?

Сразу после того, как «Реал» стал победителем Ла Лиги, «Барселона» одной из первых поздравила мадридский клуб с чемпионством.

«Реал» выиграл Ла Лигу в тот день, потому что «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4). Более того, «Барсе» пришлось столкнуться с многочисленными сомнительными решениями VAR и судей.

Все это объясняет, почему многие фанаты «Барсы» были так возмущены, когда их клуб поздравил соперника:

«Поздравляем «Реал»...Мда 💀».

«В этом сезоне больше поздравительных твитов, чем выигранных трофеев😭😭😭😭».

«Нам нужны большие перемены».

«Когда-то это был большой клуб».

Стоит ли поздравлять соперника с чемпионством?