Фанаты «Барсы» недовольны поступком клуба после чемпионства «Реала». Это нормально или перебор?
Сразу после того, как «Реал» стал победителем Ла Лиги, «Барселона» одной из первых поздравила мадридский клуб с чемпионством.
«Реал» выиграл Ла Лигу в тот день, потому что «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4). Более того, «Барсе» пришлось столкнуться с многочисленными сомнительными решениями VAR и судей.
Все это объясняет, почему многие фанаты «Барсы» были так возмущены, когда их клуб поздравил соперника:
«Поздравляем «Реал»...Мда 💀».
«В этом сезоне больше поздравительных твитов, чем выигранных трофеев😭😭😭😭».
«Нам нужны большие перемены».
«Когда-то это был большой клуб».
Стоит ли поздравлять соперника с чемпионством?
Другое дело попытки Лапорта усидеть на двух стульях. Поддерживает Тебаса,который в свою очередь поддерживает ВАРдрид