Роберт Левандовски в следующем сезоне заработает 32 млн евро, сообщает RAC1.

Общий заработок нападающего в этом сезоне составляет 27 млн евро, что соответствует 13 млн евро после вычета налогов. Но он все равно зарабатывает меньше, чем Френки де Йонг, который получает 18 млн евро чистыми.

Однако «Барса» согласилась на ежегодное увеличение зарплаты Левы, когда он переходил из «Баварии», а значит, форвард будет получать до 32 млн евро или 15 млн евро после уплаты налогов.

Высокая зарплата Левандовски и его возраст – причины, по которым «Барселона» будет всерьез рассматривать возможность его продажи в конце сезона. В августе нападающему исполнится 36 лет.

Несмотря на 24 гола и девять результативных передач в 45 матчах этого сезона, кажется, что лучшую форму Левандовского уже не вернуть. Но продать его кому-то с выгодой (учитывая возраст) будет непросто, ведь у поляка контракт до 2026 года.