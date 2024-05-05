«Мы сделали кое-что очень важное», – пророческие слова Месси из 2019-го. Они сбываются, а «Барсе» все хуже

В субботу «Барселона» проиграла «Жироне» 2:4, дважды ведя в счете по ходу матча. «Реал» снова взял Ла Лигу – в третий раз за 5 лет.

У «Барсы» все еще трудные времена, несмотря на успех в прошлом сезоне. Градус печали вокруг каталонцев усилен за счет больших успехов команды в 10-е. В 2019-м, после победы в чемпионате, Лео Месси сказал:

Это восьмой титул лиги за 11 лет. Мы сделали кое-что очень важное и, может быть, сейчас мы не ценим это по-настоящему. Ну в течение следующих лет мы осознаем, как трудно это было».

Аргентинец будто глядел в будущее.