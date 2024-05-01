Эпизод, за который должно быть стыдно! Левандовски оформил хет-трик, но не все игроки «Барсы» этому обрадовались 😖
Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче с «Валенсией», который помог каталонцам одержать волевую победу на финише сезона Ла Лиги.
Последний гол поляка оказался особенно впечатляющим - Роберт реализовал штрафной удар, уложив мяч в верхний угол ворот.
Однако, не все его товарищи по команде были впечатлены хет-триком. Ферран Торрес не присоединился к празднованию третьего мяча партнёра по команде.
Любопытно, что Ферран претендовал на штрафной удар вместе с Робертом, но в итоге стандарт достался поляку.
Разве так можно?