Эпизод, за который должно быть стыдно! Левандовски оформил хет-трик, но не все игроки «Барсы» этому обрадовались 😖

Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче с «Валенсией», который помог каталонцам одержать волевую победу на финише сезона Ла Лиги.

Последний гол поляка оказался особенно впечатляющим - Роберт реализовал штрафной удар, уложив мяч в верхний угол ворот.

Однако, не все его товарищи по команде были впечатлены хет-триком. Ферран Торрес не присоединился к празднованию третьего мяча партнёра по команде.

Любопытно, что Ферран претендовал на штрафной удар вместе с Робертом, но в итоге стандарт достался поляку.

Разве так можно?