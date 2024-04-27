Помните видео пьяного Месси из 2009 года? Оказывается, есть полная версия - на ней Лео несколько раз чуть не упал с крыши автобуса

Тогда гуляли на всю катушку.

В 2009 году «барса» сделала требл - гуляли всей Каталонией, а кадры с пьяным Лео Месси разлетелись по всему миру.

Особенно многим запомнилась речь явно нетрезвого Месси: «И в следующем году мы продолжим начатое! Мы снова выиграем все! И снова так грандиозно отпразднуем! Большое спасибо за все! Да здравствует «Барса»! Да здравствует Каталония!».

Но оказывается у легендарного видео есть полная версия - до того, как добраться до микрофона, в стельку пьяный аргентинец с трудом передвигался по крыше праздничного автобуса и несколько раз был близок к тому, что с нее упасть.