«Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС»: экс-форвард «Вильярреала» Росси высказался о Лео

Бывший нападающий «Вильярреала» Джузеппе Росси высказался по поводу Лионеля Месси в МЛС.

«Ему может быть 80 лет, и он все равно будет лучшим игроком на поле в МЛС. Все любят его видеть, потому что он величайший игрок всех времен», - сказал он DAZN.

«Если вы посмотрите на телевизионные права и товары, которые взлетели до небес [с его подписанием], то все идет так, как они [Интер Майами] планировали.

Проблема в том, что, когда он закончит карьеру и захочет повесить бутсы, кто заполнит эту пустоту? Я чувствую, что это будет большой проблемой».