😯 Араухо может покинуть «Барселону». Но это случится лишь в одном случае

CatRadio сообщает, что Рональд Араухо не исключает вариант с уходом из «Барселоны».

Уругвайский защитник может уйти из клуба, если конфликт с Илкаем Гюндоганом выйдет за «пределы допустимого».

«Барса» всё ещё планирует продлить контракт 25-летнего игрока, срок действия которого истекает в 2026 году. По последним слухам, окружение футболиста недовольно условиями, предлагаемыми клубом.

В рамках публичного общения Араухо и «Барселона» будут придерживаться линии продления текущего контракта, независимо от действительной ситуации.

Известно, что мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании уругвайца. Сумма трансфера может составить более 100 миллионов евро.