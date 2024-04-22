«Барса» хочет переиграть Класико и обратилась с петицией в федерацию футбола Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключает возможности добиться переигровки воскресного Класико.

«Мы попросили RFEF предоставить нам все изображения и аудиозаписи отмененного гола Ламина», — сказал он.

«Если бы это был законный гол, мы не исключаем, что можем попросить переиграть матч. Мы пойдем дальше, мы ничего не исключаем».

Джуд Беллингем забил в самой концовке матча, подарив «Мадриду» третью победу над своими соперниками подряд. Итоговый счет встречи 3:2 в пользу хозяев поля.