Карло Анчелотти ответил Хави после его комментариев по Эль Класико
Карло Анчелотто выразил удовлетворение после победы «Реала» над «Барселоной» со счетом 3:2 вчера вечером.
Хави раскритиковал судейство, поскольку «Мадриду» был назначен спорный пенальти, а гол Ламина Ямала не был засчитан.
«Я не думаю о словах Хави, у каждого есть свое мнение», — сказал он после игры.
«Для меня это не гол, мяч не пересек линию. А что касается пенальти, он кажется вполне явным», — добавил он.
Про пенальти. Нога защитника выставлена, игрок спотыкается, а не перепрыгивает. В чем проблема? Не выставляй ногу и все. Делов то.
Про первый гол Барсы. Помните гол Бэйла, прям такой же, но его отменили. Тогда Альба упал как будто его ножом пырнули, в Кроос не упал. Вот в чем дело. И тогда гол Бэйла отменили, а тут засчитали.
В итоге: на что вы жалуетесь?????
Гол Ямаля был,это гол. Пенальти на Васкесе 🚫 такое нельзя назначать ! Он сам искал контакта,начав заваливаться раньше самого контакта.
Когда на Бернабеу сидит вся Королевская сюита,арбитры не думают о справедливости ☝🏼 они думают что им подарят после матча.