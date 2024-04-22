Карло Анчелотти ответил Хави после его комментариев по Эль Класико

Карло Анчелотто выразил удовлетворение после победы «Реала» над «Барселоной» со счетом 3:2 вчера вечером.

Хави раскритиковал судейство, поскольку «Мадриду» был назначен спорный пенальти, а гол Ламина Ямала не был засчитан.

«Я не думаю о словах Хави, у каждого есть свое мнение», — сказал он после игры.

«Для меня это не гол, мяч не пересек линию. А что касается пенальти, он кажется вполне явным», — добавил он.