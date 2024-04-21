Дест получил серьезную травму в ПСВ и может выбыть до 2025 года

Серджино Дест получил серьезную травму колена во время последней тренировки ПСВ, подтверждают в клубе.

Согласно многочисленным сообщениям, американец «может выбыть из игры до 2025 года».

Это душераздирающе. Дест провел блестящий сезон за голландскую команду, вернув свою лучшую форму на позиции левого защитника.

ПСВ собирался активировать пункт о выкупе за 10 миллионов евро в конце сезона; нам еще предстоит увидеть, повлияет ли эта травма на их план.

В этом сезоне 23-летний футболист забил девять голов в 37 матчах за чемпионов Эредивизии. Он находится в аренде у «Барселоны» до июля.