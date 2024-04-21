Хави встретится со своим «главным врагом» в матче с «Реалом» – это даже не человек

Качество поля на «Сантьяго Бернабеу» довольно плохое перед Эль-Класико, сообщает Мануэль Амор из «Релево».

Ситуация не сильно улучшилась с тех пор, как «Реал Мадрид» встретился дома с «Манчестер Сити» 9 апреля. В ту ночь и «сливочные», и «горожане» были обеспокоены состоянием травы.

«Реал Мадрид» пока не нашел решения этой проблемы, поскольку нынешние методы улучшения качества поля не работают.

Хави, вероятно, не будет впечатлен травой на Бернабеу позже в воскресенье. Босса «Барсы» в шутку называют «косильщиком травы» за его трепетное отношение к вопросу – он всегда хочет, чтобы поле было идеальным.