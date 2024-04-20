😰👹 Адская неделя для каталонского футбола в ЛЧ: после вылета мужской команды, провалилась и женская. «Барса Фемени» проиграла впервые с мая 😱
«Барса Фемени» проиграла «Челси» со счетом 1:0 в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов.
Отметим, что это первое поражение каталонских девушек с мая 2023 года, когда они проиграли «Мадриду».
Ответный матч состоится в Лондоне 27 апреля.
«Барса Фемени» - действующие победители Лиги чемпионов. Девушки выиграли два титула за последние три года.
Реал никогда не побеждал Барсу