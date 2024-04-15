«ПСЖ» рассчитывает на «3 фактора», которые помогут им победить «Барсу» в ответном матче

По данным Le Parisien, «ПСЖ» рассчитывает на три фактора, которые помогут им победить «Барсу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

1. Тот факт, что «Барса» не играет на «Камп Ноу».

2. Тот факт, что «ПСЖ» недавно выиграл в Барселоне. Команда Луиса Энрике делает ставку на память о победе над «Барсой» со счетом 4:1 в 2021 году. Эта победа помогла парижанам выбить «Барсу» в 1/8 финала Лиги чемпионов в том году.

3. Килиан Мбаппе оживает. Они помнят его хет-трик на «Камп Ноу» в 2021 году, который помог им обыграть «Барсу» со счетом 4:1.

«Я убежден, что Мбаппе проведет отличную игру в «Барселоне», — заявил Le Parisien бывший полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе.

«Килиан уже делал это раньше, поэтому он может сделать это снова», - добавил Пасторе.