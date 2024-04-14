Педри вряд ли выйдет в старте против «ПСЖ». Стало известно, кого Хави выпустит в полузащиту
Как сообщает Marca, Педри, скорее всего, выйдет начнет матч против «ПСЖ» на скамейке запасных. Это связано с тем, что Хави осторожничает с ним и учитывает историю травм полузащитника.
Серджи Роберто и Андреас Кристенсен отстранены от игры, поэтому у тренера очень мало вариантов для третьего полузащитника рядом с Френки де Йонгом и Илкаем Гюндоганом.
Скорее всего, Фермин Лопес выйдет в старте, а Педри усилит команду во втором тайме.
Во вторник в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Барса» дома встретится с «ПСЖ». Первый матч завершился победой каталонцев со счетом 3:2.
Только в этом сезоне Педри пропустил более четырех месяцев из-за травмы.