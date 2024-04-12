Артета назвал лучшее, чему он научился в Ла Масии

Микель Артета прошел блиц-опрос от Goal. В нем нынешний тренер «Арсенала», который также является выпускником академии «Барселоны», рассказал, чему он научился в «Ла Масии».

«Чему лучше всего ты научился в Ла Масии?»

«Конкуренции», — ответил Микель, немного подумав.

Он определенно не стал бы тем человеком, которым он является сейчас, если бы не академия «Барсы»!

Однако он никогда не играл за старшую команду каталонцев, оставив «Барсу Б» в 2002 году.