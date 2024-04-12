Вам понравится реакция игроков «Барселоны» на оскорбления от фанатов «ПСЖ». Кричали «P*ta Barca»

Болельщики «ПСЖ» скандировали «P*ta Barca», когда игроки «Барселоны» прибыли на «Парк де Пренс» перед первым матчем 1/4 Лиги чемпионов в среду.

Реакция игроков...просто смех.

И чем же они ответили? Ошеломительной победой над парижанами (3:2), показав, что их менталитет был на высоте.

Попытка французских болельщиков разжалобить соперника еще больше зажгла «Барсу», доказав, что их игра на поле говорит громче, чем любые кричалки с трибун.