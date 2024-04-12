«Барселона» сыграет с «Реалом» в новых футболках - коллаборация с колумбийской певицей
«Барселона» совместно с колумбийской поп-певицей Кэрол Джи представила лимитированную футболку, в которой каталонцы сыграют в класико 21 апреля.
На новом дизайне изображен фирменный логотип исполнителя в виде сердца.
Это не первое подобное сотрудничество, «Барселона» стремится извлечь максимальную выгоду из контракта со Spotify. В 2022 году у них была коллаборация с Дрейком.
«Барселона» встретится с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 21 апреля, в 19:00 по Москве.