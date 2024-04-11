🤔 Секрет дубля Рафиньи - предматчевые объятия с Роналдиньо. Легендарный бразилец пообщался с соотечественником перед игрой с «ПСЖ»
Роналдиньо был одним из знаменитых гостей матча «ПСЖ» - «Барселона», в котором одним из главных действующих лиц стал вингер каталонцев Рафинья.
Во время разминки Роналдиньо подошел к бровке, чтобы лично поприветствовать соотечественников. Разумеется, Рафинья оказался в их числе.
Роналдиньо явно сказал что-то важное Рафинье. Напомним, что вингер «Барсы» оформил дубль в матче с «ПСЖ», который закончился победой каталонцев со счетом 2:3.