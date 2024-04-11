У Ламаля были проблемы со здоровьем перед  матчем «Барселоны» с «ПСЖ»

Ламин Ямаль страдал от серьезного расстройства желудка перед матчем «Барселоны» с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщил Жерар Ромеро.

Несмотря на это, юноше разрешили выйти в стартовом составе в Париже, и он сыграл важную роль в первом голе «Барсы».

Тем не менее, это был трудный вечер для блестящего нападающего, Хави решил заменить Ямаля на 61-й минуте, когда «ПСЖ» вел 2:1. С этого момента игра перевернулась с ног на голову: «сине-гранатовые» в итоге победили со счетом 3:2.

«Барселона» надеется, что Ямаль восстановится достаточно быстро, чтобы помочь в чемпионской гонке в Ла Лиге в матче с «Кадисом» в эти выходные.