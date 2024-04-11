Рафинья ответил на слухи о своем уходе из «Барселоны» после матча с «ПСЖ»

«Красная карточка, две травмы... Для меня это был сложный сезон», - сказал Рафинья после того, как забил два гола в ворота «Пари Сен-Жермен» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это особенный вечер для меня. Лучшая ли это игра в моей карьере? Нет, она еще впереди. У меня еще много лет по контракту с «Барсой», и я планирую отработать их», - добавил бразилец.

Сообщается, что «Барселона» рассматривает возможность продажи Рафиньи за хорошую цену этим летом. Сам игрок, однако, не хочет уходить, предпочитая остаться в «Барсе».

На счету 27-летнего игрока восемь голов и 10 результативных передач в 30 матчах за «сине-гранатовых» в этом сезоне.