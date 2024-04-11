«Оревуар, «ПСЖ»!» В Париж вместе с командой приехали и каталонские фанаты - после 3-го гола их было не остановить

Париж это надолго запомнит.

Команда Луиса Энрике уступила «Барселоне» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Перед началом матча местные ультрас устроили мощный перфоманс на трибунах.

Но после третьего гола фаны «Барсы» перехватили инициативу, как и их команда на поле.

Звучало даже фирменное французское «Au revoir».

В последний раз до этого парижане проигрывали 7 ноября – «Милану» (1:2) в этом же турнире. С тех пор у них было 19 побед и 8 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов.

16 апреля «ПСЖ» вновь встретится с «Барселоной» – на этот раз в Испании.