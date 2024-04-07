Кто из клубов заработал больше в этой ЛЧ? Меньше всех - «Арсенал»

«Барселона» заработала 74,3 млн евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в этом сезоне, сообщает Marca.

Большое достижение для «Барсы», но остается вторым с конца клубом по доходам среди четвертьфиналистов в этом году. Меньший получил только «Арсенал»: €68,436 млн.

Тем временем «Манчестер Сити» вновь стал самым высокодоходным клубом в ЛЧ с общим доходом в 89 млн евро. За ним следуют «Реал Мадрид» (€86,7 млн), «Бавария» (€86 млн) и «ПСЖ» (€76,2 млн).

Следует отметить, что все клубы еще в два раза больше. Все будет зависеть от итогового места.