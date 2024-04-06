Экономический кризис больно ударил по «Барселоне». Клуб изменил трансферную политику

По данным Sport , на фоне растущих финансовых ограничений и экономического кризиса в клубе «Барселона» изменила трансферную политику.

Блауграна больше не будет тратить деньги на дорогих игроков, которые уже состоялись или находятся на закате карьеры. Вместо этого в клубе сосредоточатся на талантах, которые предстоит расцвести, таких как Ноа Дарвиш и Микаил Файе.

Этот метод сработал в прошлом, когда нашли таких игроков, как Педри, Араухо и Фати, которого переманили у «Севильи».

Деку − тот человек, который будет управлять всей новой трансферной стратегией «Барсы» и поможет клубу сэкономить деньги, «поймав молодыми».

Однако это не означает, что каталонцы не будут пытаться подписать топ-игроков. Клуб будет нацелен только на дифференцированных игроков, которые сразу же улучшат состав на нуждающихся в усилении позициях, таких как опорный полузащитник. Тем не менее, «Барса» не будет перебарщивать с расходами.

Эта новая стратегия выводит «Барсу» из гонки за такими игроками, как Эрлинг Холанд, так как клуб будет продолжать надеяться на Роберта Левандовского и сосредоточится на том, чтобы помочь Витору Роке стать хорошим игроком.