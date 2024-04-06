У 16-летнего Ямаля уже 6 миллионов подписчиков. Больше, чем у главного модника «Барсы»

В свои 16 Ламин Ямаль стал одним из самых важных игроков «Барселоны» в этом сезоне. Вингер забил 13 голов в 40 матчах за каталонцев. Он уже дебютировал за сборную Испании и будет представлять страну на Евро этим летом.

С 6 миллионами подписчиков Ламин обогнал самого модного игрока «Барсы» Жюля Каунде (3,8 миллиона) и приблизился к Жоау Канселу (6,9 миллиона) и Илкаю Гюндогану (8,8 миллиона).

У парня большое будущее, но сможет ли он когда-нибудь догнать Лео Месси с его 502 миллионами подписчиков?