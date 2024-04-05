Лапорта заявил, что отклонил крупное предложение по Ямалю. Вундеркинд отреагировал на слова президента

На днях президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб отклонил предложение в 200 миллионов евро за Ламина Ямаля.

В интервью Mundo Deportivo вундеркинд «Барсы» отреагировал на эти слова: «Я очень рад этому. Президент признает мою работу, мой футбол. «Барселона» может быть спокойна, ведь до конца моего контракта остается еще два года».

Ямаль демонстрирует все признаки человека, который может стать легендой клуба. Однако нет сомнений в том, что путь юноши еще долог и труден. Прежде всего, ему необходимо избегать травм и быть стабильным.

Пока же болельщики «Барсы» могут наслаждаться, возможно, лучшим вингером своего поколения, который продолжает блистать на правом фланге. На счету Ямала шесть голов и семь результативных передач. Удивительно, но он сыграл на высшем уровне целых 40 матчей.