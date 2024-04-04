«В «Барсе» это очень большая ответственность»: Жоау Феликс называет 10-й номер своим любимым

Жоау Феликс никогда в своей карьере не выступал под 10-м номером. Но португалец признался, что мечтает надеть футболку с цифрой 10 на спине.

О об этом Жоау рассказал в интервью Жерару Ромеро:

«Играть под 10-м номером в «Барсе» – это очень большая ответственность. Это всегда был мой любимый номер, но у меня никогда не было возможности выйти под ним на поле. Получу ли я футболку с цифрой 10 в «Барсе»? Посмотрим, смогу ли я остаться и что из этого получится».

Феликс играл под 10-м номером лишь на юношеском уровне – за молодежку «Бенфики» и сборной Португалии. В «Мадриде» он четыре сезона отбегал с «семеркой» на футболке, за «Барсу» Жоау играет под 14-м номером.

В этом сезоне «Барса» впервые за долгое время осталась без игрока, выступающего под 10-м номером. Последним обладателем «десятки» в «блаугране» был Ансу Фати, которого каталонцы отдали в аренду «Брайтону».

У «Барселоны» есть меньше двух недель, чтобы определиться, кому достанется 10-й номер в следующем сезоне. Пресса называет трех кандидатов на футболку с заветной цифрой: Ламин Ямаль, Витор Роке и Жоау Феликс.

Кому бы вы доверили носить 10-й номер?