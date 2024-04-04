😏 «Он всегда спрашивает меня». Феликс признался, что часто обсуждает «Барселону» с Бернарду

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал слухи о возможном переходе Бернарду Силвы в каталонский клуб.

«Я надеюсь, что «Барса» возьмет и подпишет Бернарду. Это лучший игрок и замечательный парень.

Он всегда спрашивает меня о Барселоне, ведь здесь живет его семья.

Я сказал Бернарду, что тут все идеально. Мы готовы к тому, чтобы он присоединился к нам!» - заявил Феликс.

Фанаты отреагировали с иронией.

💭 «Кто скажет Жоау, что у «Барсы» даже нет денег, чтобы удержать его самого?»

💭 «Они еще даже тебя не подписали, Жоау».

💭 «Даже в таком состоянии, «Барса» манит лучших игроков мира».

💭 «У Бернарду есть дети, которых нужно кормить. Как он будет делать это в «Барселоне»?