😏 «Он всегда спрашивает меня». Феликс признался, что часто обсуждает «Барселону» с Бернарду
Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал слухи о возможном переходе Бернарду Силвы в каталонский клуб.
«Я надеюсь, что «Барса» возьмет и подпишет Бернарду. Это лучший игрок и замечательный парень.
Он всегда спрашивает меня о Барселоне, ведь здесь живет его семья.
Я сказал Бернарду, что тут все идеально. Мы готовы к тому, чтобы он присоединился к нам!» - заявил Феликс.
Фанаты отреагировали с иронией.
💭 «Кто скажет Жоау, что у «Барсы» даже нет денег, чтобы удержать его самого?»
💭 «Они еще даже тебя не подписали, Жоау».
💭 «Даже в таком состоянии, «Барса» манит лучших игроков мира».
💭 «У Бернарду есть дети, которых нужно кормить. Как он будет делать это в «Барселоне»?
Во первых, Деку надо закрыть позицию опорника
Во вторых позиции атакующего полузащитника не выглядит проблемной.
А в третьих, зачем нужен игрок в 30 летнем возрасте за 50 млн евро, учитывая всё вышесказанное